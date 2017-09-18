RSS Контакты
Республика Казахстан

Встречи с теологами

18.09.2017 | Новости

Проводники пассажирских вагонов в пути следования контактируют с разными категориями населения, в том числе с лицами, придерживающимися нетрадиционных религиозных взглядов. 

С целью объяснения работникам транспортных предприятий сути идеологии нетрадиционных религиозных течений Актюбинская транспортная прокуратура организовала для них встречи с теологами информационно-аналитического центра «Аңсар» при управлении по делам религий Актюбинской области. В ходе лекций руководитель ИАЦ «Аңсар» Ж. Сулейменов разъяснил основы религиозного экстремизма и терроризма. Работники регионального филиала «Западный» АО «Пассажирские перевозки» и Актюбинского эксплуатационного локомотивного депо активно задавали вопросы, на которые получили соответствующие разъяснения. С учетом особенностей региона и актуальности данного вопроса Актюбинская транспортная прокуратура совместно с теологами решила провести такие мероприятия и на других предприятиях и организациях ведомств.

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

Цитировать | | Код для блога/форума/сайта

URL:
Авторские колонки
Альманах
Ислам в современном мире


Минарет Ислама
Первый российский журнал исламской доктрины

XIII Фаизхановские чтения

Реклама