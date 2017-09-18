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Республика Казахстан

Социальные лифты для молодежи

18.09.2017 | Новости

На базе научно-исследовательского центра «Молодежь» при содействии Министерства по делам религий и гражданского общества РК состоялось заседание экспертов на тему «Система социальных лифтов для молодежи: текущее состояние и перспективы». 

В нем приняли участие лидеры молодежных организаций «Жас Отан», «Конгресс молодежи Казахстана», «Жас Улан», политологи, сотрудники научно-исследовательского института, представители активной молодежи и независимые эксперты. В целях реализации положений програм­мной статьи главы государства «Модернизация общественного сознания: взгляд в будущее» и переориентации нормативно-правовых актов рассмотрен новый проект Плана мероприятий по реализации Концепции государственной молодежной политики РК до 2020 года «Казахстан 2020: путь в будущее». Эксперты высказали свои мнения и предложения по проекту Плана мероприятий. Участники заседания затронули вопросы, касающиеся ранней профориентации молодежи, популяризации технических специальностей, организации молодежного досуга и проведения специальных мероприятий для самозанятых юношей и девушек. Также речь шла о создании единого пула независимых экспертов и улучшении деятельности организаций по поддержке молодежных инициатив. Подводя итоги заседания, вице-министр по делам религий и гражданского общества Абзал Нукенов сообщил, что подобные встречи будут проводиться регулярно и что замечания экспертов будут учтены при подготовке стратегических документов.

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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