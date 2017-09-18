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Республика Казахстан

Криптовалюту могут использовать для финансирования терроризма - депутаты

18.09.2017 | Новости

Депутаты просят защитить казахстанцев от криптовалютной лихорадки. Мажилисмены обратились к Национальному банку страны с просьбой законодательно урегулировать сделки с электронными деньгами, передает BNews.kz со ссылкой на КТК. Беспокойство парламентариев связано с растущей популярностью криптовалюты в Казахстане. 

За самую известную электронную банкноту – биткоин, находчивые граждане уже продают квартиры в Астане. Сейчас его цена на уровне 4000 долларов за единицу. Однако депутаты уверены: сама цифровая валюта, несмотря на столь привлекательный рост, несет в себе много рисков, так как никакой материальной ценностью не подкреплена и является лишь уникальным алгоритмом цифр. Мажилисмены призвали защитить деньги казахстанцев и создать специальную комиссию по криптовалютам, которая будет решать все спорные вопросы. К слову, электронную валюту уже признали в Японии, США и Южной Корее. Легализовать операции с биткоинами собираются и в России. «Другой проблемой является то, что криптовалюта может использоваться для финансирования незаконной деятельности, в том числе терроризма. Никто не знает, кто в Казахстане и сколько покупает криптовалюты и куда, на какие цели отправляются эти деньги», - отметил депутат Мажилиса Аманжан Жамалов.

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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