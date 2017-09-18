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Республика Казахстан

Н.Назарбаев посетил архитектурный комплекс «Мавзолей Толе би»

18.09.2017 | Новости

Глава государства совместно с Президентом Узбекистана посетил архитектурный комплекс «Мавзолей Толе би», который является одной из знаковых достопримечательностей города Ташкента.

В мавзолее покоится прах знаменитого исторического деятеля казахов Толе би. Этот архитектурный памятник считается самым древним на территории современного Ташкента. Мавзолей был построен в первой половине XV столетия.

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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