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ДУМК: Мы должны стыдиться таких поступков19.09.2017 | Новости
Скандальный видеоролик с целованием ног прокомментировали в Духовном управлении мусульман Казахстана, передает Ratel.kz. Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) прокомментировало видеоролик, на котором люди, говорящие предположительно по-казахски, встречают некого мужчину в чалме, одетого в белую одежду и синий камзол с принтом «Қазақстан» на спине.
В руке у него нечто похожее на букет цветов в розовой обертке. Судя по обстановке, мероприятие проходит в теплое время года во дворе частного дома. На земле лежит белая ткань, устланная лепестками роз. Дорогого для встречающих гостя выносят из автомобиля на белом ковре. Люди падают на колени, прикасаются к его ногам. Фоном звучит музыка с религиозным текстом. Встречающие все время повторяют «Алла». В Духовном управлении мусульман Казахстана считают, что церемония, снятая на видео — встреча человека, совершившего хадж. "Недавно в социальных сетях был опубликован видеоролик, где прибывшего паломника, неизвестного пожилого человека родственники встретили, подняв его на ковер. Оказывая почесть паломнику, целовать его ноги, поднимать его на ковер и другие действия считаются не соответствующими мусульманской этике, нашей традиции. Поэтому, человеку, совершившему хадж, не следует допускать такого отношения к себе. Мы должны стыдиться таких поступков. Одному Всевышнему известно, удостоился ли человек называться паломником или нет. Совершив хадж, не допускайте проявления такого отношения к себе", - говорится в письменном комментарии пресс-секретаря ДУМК Агабека СЫДЫКОВА на запрос корреспондента Ratel.kz. В ДУМК также сообщили, что в этом году 2500 казахстанцев совершили хадж.
Источник: http://kazislam.kz/ru
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