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В Казахстане установят единые правила поведения в мечетях19.09.2017 | Новости
В Казахстане разработаны единые правила поведения в мечетях, Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) рекомендовало унифицировать часть обрядов. Об этом заявил министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев, сообщают CМИ.
"По нашей рекомендации Духовному управлению мусульман Казахстана разработаны и введены единые правила поведения в мечетях. В последнее время участились жалобы на то, что одни и те же обряды в регионах имамами отправляются по-разному. Поэтому мы рекомендовали ДУМК унифицировать часть обрядов, и сейчас этот процесс идет", - сообщил министр. Также, по его словам, приняты меры по изменению формата работы имамов. "Работа имамского корпуса перенацеливается с массовой на точечную работу с целевой аудиторией. Широкая разъяснительная работа проводится в основном среди верующих и в культовых зданиях. Совместно с руководством Духовного управления мусульман Казахстана сформирован пул квалифицированных имамов. Они ориентированы на ведение адресной работы с представителями деструктивных течений", - отметил Ермекбаев. Наиб-муфтий ДУМК Серикбай Ораз уточнил, что правила ориентированы на служителей культа, для населения носят рекомендательный характер. "Было издано около 80 фетв, были даны ответы на несколько тысяч вопросов. Из них вопросы были по поводу ритуалов, церемоний умершим – жаназа (молитва по покойнику, совершаемая перед погребением - прим.автора). Три года наши теологи, наши улемы занимались этим вопросом и теперь наш сборник готов, и мы будем вести (работу - прим.автора), чтобы мусульманские религиозные обряды, ритуалы были едины. На востоке Казахстана по-своему обряды проводят, на западе – совсем по другому, на юге и на севере также. Поэтому мы издаем книгу фетв "Ас жаназа", - отметил он.
Источник: http://kazislam.kz/ru
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