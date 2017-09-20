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Республика Казахстан

На почве религии в Казахстане идет вражда внутри семьи

20.09.2017 | Новости

Отсутствие работы и религиозная неграмотность среди казахстанцев играют на руку деструктивным религиозным течениям. «Единственной причиной возникновения всех деструктивных сект, которые у нас имеются, является социально-экономическая обстановка в том или ином регионе. Мы проводили анализ, и результаты показывают: люди идут на правонарушения, когда они безработные», – говорит министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев.

По его данным, 12% граждан (из сект - прим. Total.kz) уже несколько раз были судимы, многие из них социально не защищены и имеют неблагоприятные бытовые условия, из неблагополучных или неполных семей. «Социально-экономические последствия в этом вопросе имеют свое место. Идет процесс глобализации, любой человек может зайти в интернет и почерпнуть информацию от деструктивных течений. Каждый человек как личность должен быть подготовлен с идеологической и политической стороны, иметь свое мнение о деятельности той или иной религиозной организации. Некоторые говорят о том, что те, кто не читает намаз, не являются мусульманами. Идет вражда не только между представителями разных вероисповеданий, но и в одной семье. Кто-то в семье соблюдает требования ислама, кто-то не соблюдает, и поэтому идет вражда внутри семьи. Поэтому мы говорим, что одной из причин радикализации является религиозная безграмотность», – говорит министр.

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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