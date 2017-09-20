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Республика Казахстан

9 лет тюрьмы получила уроженка Казахстана за подготовку к теракту

20.09.2017 | Новости

Следствие установило, что ростовчанки Карпенко и Гришина были связаны с радикальными исламистскими группировками, хотя обе девушки это отрицали, передает НТВ. Карпенко получила 14 лет и шесть месяцев колонии общего режима, уроженка Казахстана Гришина - девять лет. Им также назначены штрафы в 150 тысяч рублей и 100 тысяч рублей соответственно. 

Преступницы были замужем за радикальными исламистами и планировали уехать в Сирию, чтобы вступить в террористическую организацию "Исламское государство". Напомним, женщин осудили за попытку устроить теракт в торговом центре Ростова-на-Дону. После того как один из членов их группировки был убит, девушки должны были отомстить за его смерть. Они собирались взорвать себя в одном из торгово-развлекательных центров. Для этого они изготовили бомбы, начиненные саморезами, и спрятали их в камуфляжных жилетах. Сотрудники правоохранительных органов предотвратили теракт.

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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