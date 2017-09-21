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Казахстанцев наградят медалями за посещение сакральных мест21.09.2017 | Новости
За посещение сакральных мест Казахстана граждан страны планируют награждать виртуальными медалями трех степеней, сообщил на пресс-конференции сотрудник научно-исследовательского центра "Сакральный Казахстан" Кайсар Турсынкожа, передает Sputnik.
Презентован проект интерактивной карты, посвященной сакральным местам Казахстана. На карту нанесены различными по цвету значками особо почитаемые народом места. Кликая на значки, по заверению разработчиков, пользователи смогут узнать более подробную информацию по выбранному объекту, в том числе посмотреть видеокадры, фотографии и даже перечень туроператоров, которые организовывают туры к выбранному месту. "Сегодня с участием историков, археологов, этнографов формируется карта сакральных объектов Казахстана. К сакральной карте будет виртуальный доступ в мобильном формате и через всевозможные мультимедийные приложения. Доступ к приложению планируется с платформ Android и IOS», — сообщил Турсынкожа. Также разработчики интерактивной карты сообщили, что за посещение особо почитаемых народом мест граждане Казахстана будут награждаться виртуальными медалями. "За посещение 100 сакральных мест предполагается медаль I степени, за 50 — II степени и за 25 мест — III степени. Но эти награды условные, скорее, для стимулирования граждан к посещению сакральных мест", — добавил Турсынкожа. В настоящий момент в Казахстане ведется работа по созданию реестра сакральных мест. Ранее президент Казахстана поручил запустить проект "Духовные святыни Казахстана", или "Сакральная география Казахстана". Решением экспертного совета, который был создан из числа ведущих ученых и общественных деятелей, определен список проекта из около 100 общенациональных и 500 региональных объектов культурного наследия.
Источник: http://kazislam.kz/ru
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