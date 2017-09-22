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Республика Казахстан

Как не сесть за репост экстремистского материала - рекомендации прокуратуры ВКО

22.09.2017 | Новости

Прокуратура Восточно-Казахстанской области (ВКО) объяснила, как простой репост может привести к тюремному заключению и как нужно вести себя в соцсетях, чтобы не привлечь внимание правоохранительных органов, передает Today.kz. 

За два года в ВКО к лишению свободы за экстремистские публикации в социальных сетях были осуждены пять человек, еще два уголовных дела по аналогичному обвинению находятся в производстве. По информации прокуратуры, осужденные распространяли информацию, которая могла стать причиной религиозных разногласий, а также повлечь нарушения унитарности и территориальной целостности. "Граждане часто не подозревают, что законодательство не разделяет ответственности за первичную (оригинальную) публикацию и ее перепечатку (репост). Репост - это распространение, соответственно, за него можно получить такое же наказание, что и за оригинальное сообщение", - говорится в сообщении. В ведомстве напомнили, что пользователь может получить штраф или даже лишиться свободы, если разместит на своей странице информацию, запрещенную судом, или приглашение на несанкционированный митинг, а также если поделится ссылкой на сведения, составляющие личную тайну. Со списком запрещенных экстремистских материалов можно ознакомиться на сайте Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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