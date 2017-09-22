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Республика Казахстан

Видео антитеррористических учений опубликовал Комитета национальной безопасности Республики Казахстан

22.09.2017 | Новости

Видеоролик о республиканских оперативно-тактических учениях "Каспий-Антитеррор-2017" обнародовал Комитет национальной безопасности Республики Казахстан. Учения прошли 14-15 сентября на территории Атырауской и Мангистауской областей под эгидой Антитеррористического центра РК, передает Today.kz со ссылкой на сайт КНБ. 

"Государственными органами отработаны навыки реагирования на угрозы террористического характера в отношении объектов морской инфраструктуры, а также мероприятия по минимизации и ликвидации последствий акта терроризма. Руководством Республиканского оперативного штаба по борьбе с терроризмом оценена готовность подразделений специального назначения к действиям при возникновении чрезвычайной ситуации", - сообщается на сайте.

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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