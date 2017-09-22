Запутавшиеся в сети

Одно из важнейших изобретений человечества – Интернет – все больше и больше укрепляет свои позиции в нашей жизни. В Интернете мы уже не только общаемся, но и покупаем еду, одежду, смотрим фильмы, находим кучу недоступной в печатной литературе информации. Сплошные плюсы. За которыми совершенно не видно опасностей, угрожающих в первую очередь детям и подросткам. Чем живут наши дети?

Нам кажется, что они под постоянным присмотром, все время «на телефоне», и что бдительное око родителей не даст совершить им что-то нехорошее. Мы проверяем их дневники, тетрадки, особо любопытные и подозрительные родители нет-нет да заглядывают даже в личную переписку своих чад. Но очень многое остается «за кадром». Вернее, в телефоне или планшете. Легким кликом мышки или нажатием сенсора мальчишки и девчонки «выливают» на себя мегабайты полезной и не очень информации. Лишь за последние насколько лет, с 2011 по 2017 год, количество интернет-пользователей в Казахстане увеличилось на 50%, а число интернет-провайдеров, предоставляющих доступ к Мировой паутине, выросло до 24. Вместе с доступностью информации растет и уровень опасности, связанный с современными технологиями. Только представьте: миллионы детей, подростков каждый день погружаются в эту бездну с головой. И не у всех получается вынырнуть. Ведь в этом море информации они находят правильные, как им кажется, ответы на множество тревожащих их вопросов, с которыми не пойдешь к родителям или даже друзьям. А в Сети новые приятели, более взрослые, умные, которые и поддержат, и объяснят. И даже предложат сыграть в интересную квест-игру, награда в которой – вычеркнуть себя из мира живых. Весьма специфичная, но ведь это игра, это вызов. Заплывший в интернет-прост­ранства сразу нескольких стран «Синий кит» наконец-то обозначил проблему. Проблему даже не детского суицида (которая, к огромному сожалению, в Казахстане стоит достаточно остро), а проблему уязвимости наших детей и абсолютную их незащищенность от влияния настоящей черной дыры под названием Всемирная сеть. В ответе на запрос, отправленный нами в Министерство внутренних дел Республики Казахстан по этому поводу, сказано: «С начала текущего года в стране зарегистрировано 104 обращения, связанных с виртуальными играми суицидальной направленности, основное их количество зарегистрировано в феврале текущего года. В результате принятых мер уже в марте зарегистрировано всего 4 таких факта, после указанного периода случаев участия детей в подобных играх не зарегистрировано». Не будем надуманно раздувать ситуацию с «Синим китом», к счастью, в Казахстане влияние кита-убийцы оказалось не столь губительно, и газетные страницы не запестрели подробностями о внезапных массовых подростковых суицидах. Однако правоохранительные органы, как следует из комментария представителей МВД РК, руку с пульса не убрали: «По всем фактам участия детей в подобных играх начаты досудебные расследования по статье 105 УК Республики Казахстан («Доведение до самоубийства или до покушения на самоубийства путем угроз, совершенные в отношении несовершеннолетнего»), проводятся необходимые следственные действия в целях установления администраторов групп с виртуальными играми, а также их участников. По результатам проверки не нашли подтверждения 82 обращения, где факт участия детей в суицидальных играх не установлен либо подростки вступали в них из интереса, без суицидальных намерений. По остальным делам проводятся дальнейшие проверки». В целях же профилактики возможных суицидов специалистами правоохранительных органов ведется постоянный мониторинг групп с подобным контентом. Так, с начала 2017 года уже выявлено 170 суицидальных групп в социальной сети «ВКонтакте», среди участников которых – сплошь несовершеннолетние ребята. «Разговор» с такими асоциальными страницами короткий – ссылки на противоправные ресурсы блокируются Министерством информации и коммуникаций. Помимо этого, ведется установление так называемых кураторов «групп смерти». К счастью, все-таки большая часть позиционирующих себя как суицидальные групп – всего лишь ширма, за которой прячутся не маньяки, жаждущие крови детей и подростков, а обыкновенные казахстанские пользователи Интернета, создающие подобные сайты ради лайков, раскрутки собст­венного аккаунта, рекламной акции. Цель одна – заманить на свою страничку. Особо «сообразительные» создают интернет-профили с характерным содержанием, чтобы… подурачиться. Согласно данным, предоставленным департаментом государственного языка и информации, «в ходе проводимых мероприятий было выявлено 7 пользователей, которые разыгрывали знакомых. В действиях указанных лиц состава преступлений не выявлено». О реакции самих знакомых на подобный сомнительный «розыгрыш» история и МВД умалчивают. Шутки шутками, а опасность попадания ребенка под действие настоящей суицидальной группы все-таки сохраняется. Как и вероятность возникновения интернет-зависимости или игромании, которые порой способны свести с ума не только самого интернет-пользователя или геймера, но и его родных и близких. За последние годы термин «интернет-зависимость» стал не просто дефиницией для социального явления, а настоящей проб­лемой современного общества. Перерезанные родителями (порой женами) компьютерные кабели, нарочно сломанные приставки и ноутбуки, отказ в карманных деньгах – все это, к сожалению, не панацея от интернет-аддикции. Сложно даже представить, что приходится испытывать родителям, чьи дети оказались пойманными в интернет-сети. Хотя в большинстве случаев происходит это с молчаливого одобрения самих мам и пап, дающих деньги на подобное развлечение и не препятствующих многочасовому зависанию в Сети. Благо, если ребенок перерастает это увлечение. Но ведь достаточно и тех, кто готов без спросу брать деньги из родительского кошелька или днями и ночами сидеть перед мерцающим экраном. – К сожалению, я замечаю тенденцию роста обращений именно с этой проблемой. Причем приходят не сами зависимые, а их крайне обеспокоенные родственники. Болезненная привязанность к Интернету сродни любой другой зависимости: то же упорное нежелание признать очевидную проблему, тот же агрессивный настрой по отношению к любому, кто пытается помочь. Приходится работать в основном через близких, учить их, как вести себя с больным человеком. Путь к выздоровлению очень непростой, и одними запретами тут не обойтись, – комментирует практикующий психолог Маргарита Махмудова. Говорят, проблему проще предупредить, чем разрешить. По словам Алмаса Садубаева, директора департамента государст­венного языка и информации МВД РК, в республике регулярно проводятся оперативно-профилактические мероприятия и акции, направленные на формирование законопослушного поведения. Это и «Дети в ночном городе», и «Подросток – Закон – Безопас­ность», и «Занятость», а также рейды, в ходе которых несовершеннолетних «вылавливают» в ночных интернет-клубах, зачас­тую по просьбам обратившихся в правоохранительные органы родителей. Кстати, в случае обнаружения не достигшего 18 лет подростка в ночном заведении привлекают к административной ответственности в первую очередь самих родителей – лишь за 8 месяцев нынешнего года наказание, согласно статье 442 КоАП, понесли свыше 31 тыс. нерадивых отцов и матерей, заодно прослушавших и разъяснительные лекции об усилении контроля за поведением и досугом своих детей. С подростками же блюстители порядка ограничиваются лишь воспитательными беседами об опасности ночных похождений и вреде интернет-зависимости. Еще одна актуальная на сегодня угроза, исходящая из Сети, – опасность быть вовлеченным в группы экстремистского толка. Неокрепшие умы юных визитеров страниц с откровенно радикальными взглядами умело обрабатываются профессиональными психологами и боевиками в одном лице. Как результат – фото и видео малолетних джихадистов, воюющих наравне со взрослыми. Задача по предотвращению распространения подобного контента стоит в первую очередь перед Министерством по делам религий и гражданского общества Респуб­лики Казахстан, проводящим регулярный мониторинг и контроль религиозной пропаганды. С 1 августа введен в действие проект «Кибернадзор», и на его основе разработан специальный сайт Kibernadzor.kz. Благодаря этому проекту появилась возможность выявлять авторов вредоносных материалов и комментариев, а выявленные противоправные материалы направляются для блокировки в МИК.

Автор: Елена Левкович

Источник: http://kazislam.kz/ru