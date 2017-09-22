Средства вносили всем миром, невзирая на национальности и религии. Работы стартовали в июле 2015-го, а через два года и два месяца полсотни мастеров сдали оба корпуса «под ключ». «Все работали воодушевлённо, с вдохновением – не каждый год приходится строить храм. Все строители, кто здесь работал, проникались именно этой идеей. Я думаю, что это было самым большим, помимо материального, стимулом у человека», — отметил прораб Андрей Репа. Первые лютеране появились на земле Казахстана ещё в 19 веке. За переселенцами столыпинской реформы последовала трагическая волна депортации советских немцев. С 41-го по 65-й год Казахстан в процентном отношении был с наибольшей долей верующих-протестантов среди республик СССР. Суверенный Казахстан наследует традиции толерантности и сосуществования наций и конфессий. Главе церкви вспомнилась одна встреча в кулуарах последнего Съезда мировых и традиционных религий. «Стояли небольшой группой наши казахстанские лютеране, мимо проходил Президент. Он остановился, так повернулся к нам и сказал: вот за что мне нравятся лютеране – то, что они всегда призывали меньше говорить, а лучше работать!», — подчеркнул архиепископ Евангелическо-Лютеранской церкви в РК Юрий Новгородов. Как заметил Юрий Новгородов, соцветие наций и религий в любой праздник – типично казахстанская деталь. Открытие нового храма собрало гостей из нескольких стран и церквей.

Храм стал первым кафедральным собором лютеранской церкви на казахстанской земле, заложенным и освящённым именно как культовое сооружение. Комплекс в 1200 квадратов состоит из двух зданий. В этом зале могут одновременно собраться до 150 прихожан, а в административном корпусе, помимо прочего – помещения для работы с молодёжью, библиотека и даже гостиница.

Islamsng.com

Новый сайт Islamsng.com должен стать проводником в мусульманском пространстве Содружества Независимых государств. В настоящее время страны, где члены уммы являются историческим большинством, численно преобладают в СНГ. Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан составляют 6 из 11 государств СНГ. И в самой России существуют регионы с мусульманским большинством в лице Татарстана, Башкортостана, республик Северного Кавказа; семизначной цифрой выражается численность мусульман в Волго-Уральском регионе и Западной Сибири. Исторически большая часть Украины и Молдова входили в состав Золотой Орды, а крымские татары, несмотря на все трагедии, вновь вернулись на родной полуостров. К Средневековью относится и формирование общины белорусских татар. Нельзя не упомянуть о массовом и не всегда добровольном перемещении мусульман в результате процессов индустриализации в Российской империи, а затем в СССР, миграций после распада СССР.

Миллионы людей передвигаются в странах СНГ в рамках безвизового режима. Кто-то из них осуществляет краткие поездки с целью туризма или посещения друзей и родственников, кто-то отправляется на учебу и работу, часть из них оседает в новом месте, происходит воссоединение семей. Стабильный процесс сокращения российского населения требует все большего количества мигрантов для нашего Отечества. При этом выходцы их стран СНГ, по причине близости языка и религии, общего опыта проживания в российском имперском и советском пространстве являются предпочтительным вариантом.

Изучение ситуации в странах СНГ не должно ограничиваться только проблемами миграции и отношений между гражданами. В силу своих природных богатств и выгоды географического положения страны СНГ, особенно с мусульманским большинством, являются в настоящее время важным фактором мировой политики и глобальной экономики. Место «Великого шелкового пути» и «Великого волжского пути» заняли магистральные газо- и нефтепроводы, соединяющие их с Россией, Западной Европой, Китаем, Ираном. Однако наличие нестабильных соседей, прежде всего в лице Афганистана, местами внутренняя нестабильность, неурегулированность ряда международных споров и вмешательство иностранных государств, не дают возможности для использования всего потенциала. В свою очередь, это приводит к бедности граждан, росту среди них чувства ущемленности и радикальных настроений.

Поэтому ради общего блага необходимо продолжение и расширение стабильного сотрудничества на евразийском пространстве СНГ. «Великий шелковый путь» от Китая до Черноморья и «Великий волжский путь» от Балтийского до Каспийского морей сложились уже более, чем тысячелетие назад. Здесь государства гуннов, Великий Тюркский каганат, Хазарский каганат, Золотая Орда, Казанское ханство, российское государство осуществляли связующую роль по обеспечению взаимовыгодных связей между Западом и Востоком. Ярмарки в Итиле, Сарае, Казани и Нижнем Новгороде были в свое время важнейшим барометром развития евразийской экономики. Теперь интегрирующая роль переходит к СНГ в рамках складывающегося единого таможенного пространства. Наш сайт постарается осветить исторические корни, современное состояние и перспективы развития мусульманского, да и всего общего пространства в странах СНГ.