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В Астане появился свой храм Христа22.09.2017 | Новости
Храм стал первым кафедральным собором лютеранской церкви на казахстанской земле, заложенным и освящённым именно как культовое сооружение. Комплекс в 1200 квадратов состоит из двух зданий. В этом зале могут одновременно собраться до 150 прихожан, а в административном корпусе, помимо прочего – помещения для работы с молодёжью, библиотека и даже гостиница.
Средства вносили всем миром, невзирая на национальности и религии. Работы стартовали в июле 2015-го, а через два года и два месяца полсотни мастеров сдали оба корпуса «под ключ». «Все работали воодушевлённо, с вдохновением – не каждый год приходится строить храм. Все строители, кто здесь работал, проникались именно этой идеей. Я думаю, что это было самым большим, помимо материального, стимулом у человека», — отметил прораб Андрей Репа. Первые лютеране появились на земле Казахстана ещё в 19 веке. За переселенцами столыпинской реформы последовала трагическая волна депортации советских немцев. С 41-го по 65-й год Казахстан в процентном отношении был с наибольшей долей верующих-протестантов среди республик СССР. Суверенный Казахстан наследует традиции толерантности и сосуществования наций и конфессий. Главе церкви вспомнилась одна встреча в кулуарах последнего Съезда мировых и традиционных религий. «Стояли небольшой группой наши казахстанские лютеране, мимо проходил Президент. Он остановился, так повернулся к нам и сказал: вот за что мне нравятся лютеране – то, что они всегда призывали меньше говорить, а лучше работать!», — подчеркнул архиепископ Евангелическо-Лютеранской церкви в РК Юрий Новгородов. Как заметил Юрий Новгородов, соцветие наций и религий в любой праздник – типично казахстанская деталь. Открытие нового храма собрало гостей из нескольких стран и церквей.
Источник: http://kazislam.kz/ru
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