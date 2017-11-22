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Представители нетрадиционных религиозных учений используют новые формы вербовки в свои ряды22.11.2017 | Новости
Как правило, это могут быть семинары на семейные, религиозные и даже бытовые темы. О мерах противодействия говорили за круглым столом, организованным партией «Ауыл», сообщает Аltaynews.kz. На встречу были приглашены представители духовенства, преподаватели вузов и лидеры общественных организаций. По мнению собравшихся, главным барьером для попадания в ряды ортодоксов выступают семейные ценности.
К тому же человек, который исповедует традиционный ислам или православие, никогда не возьмет в руки оружие и не пойдет убивать ближнего. Практика показывает, что большинство людей, оказавшихся в сектах, обычно находятся в сложных жизненных обстоятельствах и быстро меняют свои взгляды под воздействием псевдонаставников. – Вас в таком месте обязательно окружат заботой и даже окажут материальную помощь, – сообщила сотрудник Научно-Исследовательского центра ВКГУ им. С. Аманжолова Елена Савчук. – Затем будут работать над объяснением того, что вокруг все устроено неправильно и не по законам Бога. Такой прессинг может длиться несколько месяцев. В конце такой вербовки наверняка будет дан приказ – взять в руки оружие и только таким жестоким образом устранить несправедливость. Вызывает тревогу и тот факт, что для пополнения адептов широко применяется интернет. Молодежь заходит на такие сайты ради любопытства, но затем под воздействием мощной психологической пропаганды быстро меняет свои убеждения. Многие уходят из семьи и затем вливаются в ряды вооруженных формирований. Как сказал руководитель отдела анализа и мониторинга управления по делам религий ВКО Куанышбек Туткушев, на учете в ведомстве состоит 524 приверженца нетрадиционных учений. Большинство из них составляют так называемые салафиты. – На каждого из этих людей у нас имеется специально созданный специалистами социальный портрет, – поделился Куанышбек Туткушев. – Мы постоянно находимся в контакте с этими людьми, изучаем их материальное положение, устраиваем встречи с психологами и духовенством. Есть случаи, когда молодые люди понимают, что они встали не на тот путь и возвращаются к нормальной жизни. Участники круглого стола разработали ряд предложений, которые намерены в первую очередь направить в вузы и колледжи, чтобы оградить подрастающее поколение от опасных учений.
Источник:http://kazislam.kz/ru
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