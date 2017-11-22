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Республика Казахстан

Эвакуированная из Сирии казахстанка с детьми вернулась на родину

22.11.2017 | Новости

Казахстанка с маленькими детьми, доставленные в Грозный из Сирии, вернулись на родину, сообщает Sputnik-Казахстан, ссылаясь на пресс-службу министерства иностранных дел Казахстана. Ранее 29-летняя женщина с четырьмя детьми была спасена из горячей точки и доставлена в Чеченскую Республику. 

"Гражданка Казахстана и ее четверо несовершеннолетних детей, эвакуированные российской стороной из Сирии, при содействии дипломатов посольства в Москве доставлены в Казахстан на прошлой неделе", — прокомментировал Ануар Жайнаков. Самому старшему ребенку казахстанки — пять лет, младшему всего несколько месяцев. "Женщина является жительницей Уральска. Информацией о том, где она сейчас, я не располагаю. Прибыла в Казахстан", — уточнил Жайнаков. В середине ноября спецрейс доставил в Грозный более 40 человек, спасенных из горячих точек Сирии. Помимо казахстанцев, среди прибывших были граждане Узбекистана, россияне из Чечни, Ингушетии, Дагестана и Башкирии. Всего с августа на родину удалось возвратить 87 человек, среди которых 23 женщины − это жители Казахстана, Узбекистана, Башкирии, Чечни, Дагестана, Нижневартовска, Твери и Ингушетии.

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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