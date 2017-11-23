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Республика Казахстан

Р.Эрдоган: Астанинские переговоры пошли на пользу всему региону

23.11.2017 | Новости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках переговоров в Сочи по вопросу урегулирования сирийского конфликта заявил, что астанинский переговорный процесс пошел на пользу всему региону, пишет РИА Новости. 

"Эти астанинские встречи пошли на пользу всему региону, слава Аллаху! Достигнутый результат значителен", — сказал Эрдоган на встрече с коллегами из России и Ирана. Семь встреч по вопросам межсирийского урегулирования состоялись в столице Казахстана. Главным вопросом переговоров является мирное урегулирование сирийского конфликта между правительством САР и представителями оппозиции. В ходе одной из встреч было согласовано положение о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписан странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандум о создании зон деэскалации в Сирии.

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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