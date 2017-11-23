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Республика Казахстан

Е.Онгарбаев: Вернувшиеся из Сирии семьи пройдут реабилитацию

23.11.2017 | Новости

Заместитель председателя комитета по делам религий министерства по делам религий и гражданского общества Казахстана Еркин Онгарбаев рассказал, что с возвращенными из Сирии семьями будет проводиться реабилитационная работа, сообщает Sputniknews.kz. 

"Государственными органами работа проводится: все семьи, которые будут прибывать с этих точек (горячих — прим.), будут встречены в Казахстане. Разумеется, будет с ними проводиться реабилитационная работа, особенно с детьми. А что касается тех, кто участвовал в боевых действиях, в соответствии с законом к ним будут приниматься меры реагирования, уголовной ответственности", — прокомментировал Еркин Онгарбаев. Ранее 29-летняя казахстанка с четырьмя детьми, доставленная из Сирии в Чеченскую Республику, прибыла на родину. Самому старшему ребенку женщины — пять лет, младшему всего несколько месяцев.

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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