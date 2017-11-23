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Республика Казахстан

Для профилактики суицида самоубийц хоронили отдельно - имам

23.11.2017 | Новости

В селе Красный Яр в Акмолинской области покойников, совершивших самоубийство, с некоторых пор хоронят отдельно от остальных, передает Ratel.kz. «Сначала местное население было недовольно этой инициативой. 

Но, по словам Науана МУТАЛИУЛЫ, имама мечети Красный Яр, он проводит разъяснительную работу среди населения, что это сделано с целью предотвратить случаи суицида. «Это большая ошибка, грех - совершать самоубийство. И для молодых, и для пожилых. Одна 70-летняя женщина хотела покончить с собой после смерти мужа. Но после похорон девушки, совершившей суицид, она поняла, что это неправильно», - говорит имам. Однако со временем могил самоубийц на краю кладбища не становится меньше. По статистике, Казахстан стоит на 9-м месте в мире по суициду подростков, а по самоубийству молодежи в возрасте 15-29 лет - на четвертом», - отмечается в публикации.

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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