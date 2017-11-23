«По возвращении нас ждет тюрьма»: Истории турецких учителей, которых Турция требует от Казахстана выслать на родину

Турция обвиняет работающих в Казахстане учителей турецких лицеев в связях с Фетхуллахом Гюленом, отказывается продлевать им паспорта и требует их выдачи на родину. И хотя президент Казахстана заявил, что передачи учителей не будет, Турция требует, чтобы Казахстан им не помогал и не давал убежище.

Учителя турецких лицеев, которые работают во многих городах Казахстана, стали заложниками политических игр. Как уже рассказывал телеканал Настоящее Время, после попытки военного переворота летом 2016 года турецкие власти обвинили в его организации живущего в США проповедника Фетхуллаха Гюлена. К его соратникам причислили самых разных людей – ученых, журналистов, силовиков. В том числе и всех преподавателей турецких лицеев, которые работают за рубежом.

Несколько турецких учителей по возвращении на родину были арестованы и до сих пор находятся в тюрьмах, а многие боятся возвращаться, также опасаясь преследований. Пытаясь до них добраться, власти Турции оказывают давление на страны, где еще работают турецкие лицеи, в том числе и на Казахстан, и требуют, чтобы те закрыли школы и выслали учителей на родину.

Настоящее Время рассказывает истории нескольких таких учителей.

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Осман Демирель – преподаватель бывшего Казахско-турецкого лицея в Павлодаре, который недавно был переименовал в Образовательно-инновационный лицей. Он давно живет в Казахстане. 10 месяцев назад у его дочерей истекли сроки действия паспортов. Осман обратился в посольство Турции в Казахстане за новыми документами, но чиновники просто-напросто отказались выдавать его дочерям новые паспорта и потребовали, чтобы Осман вернулся в Турцию и оформлял документы там. Но Демирель этого делать не стал, опасаясь ареста.

А в августе 2017 года года в квартиру учителя впервые пришли полицейские казахстанской миграционной службы.

«Дочери испугались, когда на пороге появились полицейские. Они ведь смотрят новости из Турции, что в дома приходят полицейские и арестовывают людей, – рассказывает Демирель. – Я попытался успокоить плачущих девочек. Они попросили предъявить паспорта дочерей и указали на то, что документы просрочены. Но я ответил: это ведь для вас не сюрприз! Я еще в апреле обращался в миграционную полицию Казахстана с заявлением, что у дочерей заканчивается срок действия паспортов, но посольство Турции в Казахстане не предпринимает по этому поводу никаких действий».

Сотрудники миграционной полиции, по словам Демиреля, попытались «надавить» на директора лицея, где работает Осман, и ссылались на то, что отец не может находиться и работать в стране, когда у его детей просрочены паспорта. Но директор лицея смог защитить учителя и отказал полицейским. Семью Османа Демиреля на время оставили в покое.

В такой же ситуации оказался еще один учитель из Турции, Иса Алтынташ. Он так же, как и Демирель, преподавал в Казахско-турецком лицее, а потом перешел на работу в Образовательно-инновационный лицей.

«У других граждан Турции, которые не имеют отношения к лицеям, при обращении в турецкое посольство в Астане не возникает никаких проблем, – рассказывает учитель. – Им предоставляют паспорта без заминок, проблемы возникают только у нас. Это вызывает опасение, что по возвращении на родину нас сразу же ждет тюрьма».

Ни паспорта, ни статуса беженца

За то время, пока в семье Демирель продолжаются паспортные проблемы, у учителя родился еще один ребенок. Оформить на него паспорт пока не берутся ни казахстанские власти, ни посольство Турции.

«Их дети не смогут покинуть территорию Казахстана, не смогут пройти пограничный контроль, поскольку у них истек срок действия паспортов, – объясняет юрист Алибек Смаилов. – Наш пограничный контроль их не выпустит, а третья сторона – Германия, Франция, любая европейская страна, – не сможет их принять».

«К тому же, раз они прибывают из Казахстана, который на данный момент считается безопасной страной (преследование учителей идет только на территории Турецкой Республики), им весьма вероятно будет отказано в предоставлении статуса беженца в Европе», – замечает юрист.

Позиция властей Казахстана

Еще в середине сентября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, отвечая на вопросы журналистов, обозначил свою четкую позицию в вопросе высылки на родину из Казахстана турецких учителей.

«11 турецких преподавателей, чья вина в подготовке переворота была доказана, мы вернули на родину. Часть попросилась уехать в другие страны. Но у оставшихся нет никакой вины, – заявил Назарбаев. – Если вы предоставите нам доказательства, тогда правоохранительные органы совместно должны рассмотреть этот вопрос, – обратился он к турецким властям. – Но сажать невиновных людей, связать их и передать вам мы не можем. Мы договорились, и я считаю, что мы эту проблему закрыли».

Отказ в убежище

Вдохновленные заявлением президента Казахстана, преподаватели обратились с заявлением в миграционную службу Казахстана и попросили предоставить им в стране статус беженцев. Но их надежды были тщетными.

«Мы вошли в кабинет, я начал снимать куртки детей. В комиссии сидит 8 человек, – рассказал Осман Демирель о том, как рассматривалось их заявление. – Не успели мы снять верхнюю одежду, нам сказали: «Вы свободны». Я был в шоке, думал они шутят. Мы готовились к этому дню три месяца, собирали доказательства, документы».

«Мы никого не убивали, ничего плохого в этой жизни не сделали. Даже людям, приговоренным к смертной казни, дают последнее слово. А нас лишили даже этого права», – замечает он.

Спустя несколько дней семьи Демирель и Алтынташ получили официальные документы об отказе из Управления миграционной службы Департамента Внутренних дел Павлодарской области. Чиновники в нем сообщили, что считают недостаточными доказательства преследования преподавателей на их родине. Не убедило полицейских даже то, что два старших брата Османа Демиреля, которые тоже работали учителями, уже находятся в тюрьме.

Министр внутренних дел Казахстана, в чьем ведении находится миграционная служба, от комментариев отказался, пояснив, что не в курсе дела двух учителей. Юристы готовятся обжаловать решение миграционной полиции в суде.

От посольства Турции в Астане редакция программы Настоящее Время. Азия не смогла получить комментарий: на официально отправленный 5 октября запрос дипломаты так и не ответили.

Бывшие ученики учителей поддерживают

У выпускника бывшего Казахско-турецкого лицея Олжаса Худайбергенова свой взгляд на сложившуюся ситуацию:

«Сейчас турецкое посольство активно давит на наши государственные органы, чтобы туркам не давали визы, не продлевали визы, либо само посольство не дает паспорта, – рассказывает член попечительского совета лицея «Нур орда». – Для Казахстана будет совершенно неправильным не оценить труд этих преподавателей. Они прожили здесь сознательную часть жизни, вложили ее в знания казахстанских детей. Эти лицеи закончили свыше 35 тысяч детей, и сейчас неправильно просто так следовать тому, что требует посольство Турции».

Тем временем в казахстанском сегменте социальных сетей начался флэшмоб в поддержку турецких учителей. Выпускники турецких лицеев вспоминают своих преподавателей и пишут им слова благодарности. Казахско-турецкие лицеи стали первыми иностранными учебными заведениями, которые появились после того, как Казахстан стал независимым.

Всего при поддержке Международного общественного фонда KATEV в Казахстане были открыты 27 государственных, 3 частных лицея, 2 международные школы, 2 колледжа и университет имени Сулеймана Демиреля. Осенью прошлого года, после переворота в Турции, из названий учебных заведений убрали слово «турецкий». Теперь это просто образовательно-инновационные лицеи.

Источник: https://rus.ozodlik.org