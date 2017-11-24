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Казахстанским госслужащим запретят участие в религиозных организациях24.11.2017 | Новости
На сайте Министерства по делам религий и гражданского общества опубликовали законопроект по вопросам религиозной деятельности и объединений. В частности, поправки в Закон "О религиозной деятельности и религиозных объединениях" гласят, что государственный служащий не может быть инициатором создаваемого религиозного объединения, а также его участником (членом).
Аналогичный запрет накладывается на людей, включённых в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма ,и тех, в отношении кого судом установлена причастность к экстремистской и (или) террористической деятельности. Необходимость поправки разработчики обосновали опытом России, где действуют подобные ограничения, сообщает Informburo.kz Поправки в Закон "О государственной службе" предусматривают, что государственный служащий не вправе: использовать служебное положение и связанные с ним возможности в интересах религиозных объединений; принуждать иных лиц к участию в деятельности религиозных объединений; быть инициатором создания, а также участником (членом) религиозного объединения. "Цель данных изменений – укрепление светскости государства и общества, путём ввода ограничений на распространение государственными служащими своих религиозных взглядов в рабочее (служебное) время и при исполнении служебных (должностных) обязанностей", – говорится в обосновании к законопроекту. Позиция ведомства сводится к тому, что необходимо определить круг субъектов, на кого планируется распространить ограничения. Они будут направлены на недопущение решений и действий с использованием религии и религиозных воззрений, способных дезорганизовать деятельность государственных органов, нарушить их бесперебойное функционирование.
Источник: http://kazislam.kz/ru
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