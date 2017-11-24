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Министр объяснил, почему в Казахстане хотят запретить хиджабы24.11.2017 | Новости
Министр по делам религий и гражданского общества республики Нурлан Ермекбаев объяснил, почему в Казахстане хотят запретить носить никабы, хиджабы, чадры, паранджи и балаклавы, пишет Sputnik Казахстан. Запрет на ношение никабов, хиджабов и паранджи принимается из соображений безопасности граждан.
Ермекбаев подчеркнул, что данная мера "на самом деле не касается напрямую религиозных вопросов, это действительно вопрос общественной безопасности". Министерством разработан законопроект, который предполагает запрет в Казахстане на ношение предметов одежды, препятствующих распознаванию лица в общественных местах, а также предметов одежды деструктивных идеологических течений, распространение и рекламирование их вероучения в СМИ. Помимо этого, документ усиливает ответственность за незаконное вовлечение несовершеннолетних в религиозную деятельность и запрещает заключение брака по религиозным обрядам. "Ношение такой одежды, как, например, никаб, чадра, балаклава, паранджа или маски, препятствуют правоохранительным органам в идентификации личности, и тем самым снижается эффективность мер по обеспечению общественной безопасности. Кроме того, это не характерно для нашего общества, и многих откровенно это беспокоит", — сказал Ермекбаев.
орится в обосновании к законопроекту. Позиция ведомства сводится к тому, что необходимо определить круг субъектов, на кого планируется распространить ограничения. Они будут направлены на недопущение решений и действий с использованием религии и религиозных воззрений, способных дезорганизовать деятельность государственных органов, нарушить их бесперебойное функционирование.
Источник: http://kazislam.kz/ru
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