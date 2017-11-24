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Республика Казахстан

А знаете ли вы, что самая высокогорная мечеть Казахстана расположена в ВКО?

24.11.2017 | Новости

Мечеть Аль Куддус находится в сакральном месте — у подножия горы Белуха. Ее открытие и первый намаз состоялись 11 декабря 2013 года на территории санатория «Рахмановские ключи». Торжественное событие посетили имамы мечетей города и области, представители общественности, жители поселка и отдыхающие. Высота сооружения равняется 15 метрам. 

Основное помещение имеет традиционную форму восьмигранника, которая символизирует для мусульманина единство человека, бога и мира. Храм располагается в 7 тысячах км от главной святыни мусульман — храма Каабы в Мекке. Он расположен в 1 760 метров над уровнем моря и является на сегодняшний день самой высокогорной мечетью Казахстана.

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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