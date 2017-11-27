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Население информировали о антитеррористической политике государства27.11.2017 | Новости
В Актау прошло заседание антитеррористической комиссии Мангистауской области. В заседании под руководством акима области Ералы Тугжанова приняли участие представители ДЧС, областных управлений здравоохранения и образования, ДВД, КНБ, акимы районов и городов области и другие, передает Оgni.kz. На заседании говорили об участии региональных СМИ в работе с населением области в отношении идеологии деструктивных религиозных течений, информированности населения о проводимой государством антитеррористической политике.
С начала года в средствах массовой информации вышло около 400 материалов, посвященных темам предотвращения религиозного экстремизма и повышения религиозной грамотности населения. К примеру, на телеканале «К^азацстан-Актау» вышли фильмы и программы: «Адаскандар», «Адаскан агымдар», «Осужденные», «Заблуждение», «Жиһад деген не?», «Сирийский капкан», «Что наша жизнь», «Покаяние», «Час Х», «Ата жолы», «Спецрепортаж», «Круговерть (Такфир)», «Радикализм матрицасы». Для повышения грамотности в вопросах традиционных и нетрадиционных религий и для обеспечения населения высококачественной и надежной информацией, группа корреспондентов будет участвовать в специальных семинарах и тренингах, сообщил и.о. руководителя управления внутренней политики Курманбек Жумагали. Для противодействия терроризму в управлении здравоохранения создана группа медицинского и психологического обеспечения областного оперативного штаба по борьбе с терроризмом, состоящая из 7 подгрупп. В 12 лечебных организациях области установили системы видеонаблюдения, выделив на это средства в размере свыше 15 млн. тенге. Как сообщил начальник ДЧС К. Базарбаев общая группировка аварийно-спасательных и неотложных сил и средств по области составляет 120 человек и 24 единицы техники. В департаменте установлено 11 прямых телефонных линий, куда подключены службы экстренного реагирования и объекты жизнеобеспечения. В целях оперативного информирования населения будет использоваться система оповещения посредством СМС-сообщений. Для гражданской защиты и ликвидации последствий ЧС созданы сводные отряды экстренного реагирования. На заседании антитеррористической комиссии были приняты следующие решения. На постоянной основе транслировать контрпропагандистские видеоматериалы в местах массового скопления людей, по местному телевидению а также на LED - дисплеях городов и районов области. Организовать ежемесячное издание статей антитеррористического характера в местных средствах массовой информации Обеспечить потребности Информационного антитеррористического центра по вопросам религий квалифицированными теологами, способными эффективно противодействовать идеологии деструктивных течений, псевдорелигиозных и клерикальных организаций. Транслировать видеоролики о необходимости оказания населением содействия в предупреждении актов терроризма. Усилить разъяснительную работу среди молодежи об опасности получения теологического образования за рубежом. Размещать материалы в интернет-сообществе «STOP СЕКТА Актау», направленных на повышение религиозной грамотности населения, пропаганду национальных традиций, обычаев, а также развитие духовного потенциала молодежи Выявлять и пресекать незаконное распространение религиозной литературы 8 мечетях, рынках, социальных объектах. Оборудовать культовые сооружения системами видеонаблюдения с выводом их изображения на пульт ЦОУ ДВД.
Источник: http://kazislam.kz/ru
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