С начала года в средствах массовой информации вышло около 400 материалов, посвященных темам предотвращения религиозного экстремизма и повышения религиозной грамотности населения. К примеру, на телеканале «К^азацстан-Актау» вышли фильмы и программы: «Адаскандар», «Адаскан агымдар», «Осужденные», «Заблуждение», «Жиһад деген не?», «Сирийский капкан», «Что наша жизнь», «Покаяние», «Час Х», «Ата жолы», «Спецрепортаж», «Круговерть (Такфир)», «Радикализм матрицасы». Для повышения грамотности в вопросах традиционных и нетрадиционных религий и для обеспечения населения высококачественной и надежной информацией, группа корреспондентов будет участвовать в специальных семинарах и тренингах, сообщил и.о. руководителя управления внутренней политики Курманбек Жумагали. Для противодействия терроризму в управлении здравоохранения создана группа медицинского и психологического обеспечения областного оперативного штаба по борьбе с терроризмом, состоящая из 7 подгрупп. В 12 лечебных организациях области установили системы видеонаблюдения, выделив на это средства в размере свыше 15 млн. тенге. Как сообщил начальник ДЧС К. Базарбаев общая группировка аварийно-спасательных и неотложных сил и средств по области составляет 120 человек и 24 единицы техники. В департаменте установлено 11 прямых телефонных линий, куда подключены службы экстренного реагирования и объекты жизнеобеспечения. В целях оперативного информирования населения будет использоваться система оповещения посредством СМС-сообщений. Для гражданской защиты и ликвидации последствий ЧС созданы сводные отряды экстренного реагирования. На заседании антитеррористической комиссии были приняты следующие решения. На постоянной основе транслировать контрпропагандистские видеоматериалы в местах массового скопления людей, по местному телевидению а также на LED - дисплеях городов и районов области. Организовать ежемесячное издание статей антитеррористического характера в местных средствах массовой информации Обеспечить потребности Информационного антитеррористического центра по вопросам религий квалифицированными теологами, способными эффективно противодействовать идеологии деструктивных течений, псевдорелигиозных и клерикальных организаций. Транслировать видеоролики о необходимости оказания населением содействия в предупреждении актов терроризма. Усилить разъяснительную работу среди молодежи об опасности получения теологического образования за рубежом. Размещать материалы в интернет-сообществе «STOP СЕКТА Актау», направленных на повышение религиозной грамотности населения, пропаганду национальных традиций, обычаев, а также развитие духовного потенциала молодежи Выявлять и пресекать незаконное распространение религиозной литературы 8 мечетях, рынках, социальных объектах. Оборудовать культовые сооружения системами видеонаблюдения с выводом их изображения на пульт ЦОУ ДВД.

В Актау прошло заседание антитеррористической комиссии Мангистауской области. В заседании под руководством акима области Ералы Тугжанова приняли участие представители ДЧС, областных управлений здравоохранения и образования, ДВД, КНБ, акимы районов и городов области и другие, передает Оgni.kz. На заседании говорили об участии региональных СМИ в работе с населением области в отношении идеологии деструктивных религиозных течений, информированности населения о проводимой государством антитеррористической политике.

Islamsng.com

Новый сайт Islamsng.com должен стать проводником в мусульманском пространстве Содружества Независимых государств. В настоящее время страны, где члены уммы являются историческим большинством, численно преобладают в СНГ. Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан составляют 6 из 11 государств СНГ. И в самой России существуют регионы с мусульманским большинством в лице Татарстана, Башкортостана, республик Северного Кавказа; семизначной цифрой выражается численность мусульман в Волго-Уральском регионе и Западной Сибири. Исторически большая часть Украины и Молдова входили в состав Золотой Орды, а крымские татары, несмотря на все трагедии, вновь вернулись на родной полуостров. К Средневековью относится и формирование общины белорусских татар. Нельзя не упомянуть о массовом и не всегда добровольном перемещении мусульман в результате процессов индустриализации в Российской империи, а затем в СССР, миграций после распада СССР.

Миллионы людей передвигаются в странах СНГ в рамках безвизового режима. Кто-то из них осуществляет краткие поездки с целью туризма или посещения друзей и родственников, кто-то отправляется на учебу и работу, часть из них оседает в новом месте, происходит воссоединение семей. Стабильный процесс сокращения российского населения требует все большего количества мигрантов для нашего Отечества. При этом выходцы их стран СНГ, по причине близости языка и религии, общего опыта проживания в российском имперском и советском пространстве являются предпочтительным вариантом.

Изучение ситуации в странах СНГ не должно ограничиваться только проблемами миграции и отношений между гражданами. В силу своих природных богатств и выгоды географического положения страны СНГ, особенно с мусульманским большинством, являются в настоящее время важным фактором мировой политики и глобальной экономики. Место «Великого шелкового пути» и «Великого волжского пути» заняли магистральные газо- и нефтепроводы, соединяющие их с Россией, Западной Европой, Китаем, Ираном. Однако наличие нестабильных соседей, прежде всего в лице Афганистана, местами внутренняя нестабильность, неурегулированность ряда международных споров и вмешательство иностранных государств, не дают возможности для использования всего потенциала. В свою очередь, это приводит к бедности граждан, росту среди них чувства ущемленности и радикальных настроений.

Поэтому ради общего блага необходимо продолжение и расширение стабильного сотрудничества на евразийском пространстве СНГ. «Великий шелковый путь» от Китая до Черноморья и «Великий волжский путь» от Балтийского до Каспийского морей сложились уже более, чем тысячелетие назад. Здесь государства гуннов, Великий Тюркский каганат, Хазарский каганат, Золотая Орда, Казанское ханство, российское государство осуществляли связующую роль по обеспечению взаимовыгодных связей между Западом и Востоком. Ярмарки в Итиле, Сарае, Казани и Нижнем Новгороде были в свое время важнейшим барометром развития евразийской экономики. Теперь интегрирующая роль переходит к СНГ в рамках складывающегося единого таможенного пространства. Наш сайт постарается осветить исторические корни, современное состояние и перспективы развития мусульманского, да и всего общего пространства в странах СНГ.