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Республика Казахстан

Можно ли ставить на звонок телефона аяты из Корана?

27.11.2017 | Новости

Духовное управление мусульман Казахстана разъясняет, почему нельзя использовать суры из священной книги в качестве рингтона, пишет Ratel.kz. «Ставить аяты из Корана на звуки звонка считается харамом. Потому что звонок телефона может настигнуть вас в любой момент. 

К примеру в туалете, а это отхожее место, и недопустимо, чтобы там звучали аяты, - цитирует медиа-портал опубликованный на интернет-издании Sputniknews.kz материал. - Азан можно использовать в качестве рингтонов будильника, но при этом должны соблюдаться правила: слушать азан до конца, не допускать, чтобы он включался в туалете. В целом же использовать азан в качестве будильника, аяты Корана ставить на звонок не рекомендуется. Это считается неуважением к символам шариата».

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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