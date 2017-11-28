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Республика Казахстан

Комитет по делам религии провел информационно-разъяснительную работу в Кызылорде

28.11.2017 | Новости

23-24 ноября т.г. Республиканская информационно-пропагандистская группа по вопросам религии при Комитете по делам религии МДРГО провела в Кызылординской области разъяснительную работу. Членами группы были квалифицированные специалисты и эксперты, имеющие опыт работы с предрасположенными к воздействию деструктивных религиозных течений лицами. 

Среди них: главный эксперт управления по связям с исламскими религиозными объединениями КДР Нургали Кабылов, докторант университета Нур Мубарак, религиовед Стамбакие Нуржан, заместитель директора Центра изучения проблем религии Акимата г.Астана Аташев Берик. В ходе разъяснительной работы особое внимание уделялось целевым группам. Информационно-пропагандистская группа провела индивидуальные встречи с лицами с радикальными религиозными взглядами, в том числе разъяснительную работу с осужденными в исправительных учреждениях. Также с целью разъяснения основных изменений в законодательные акты в сфере религии были организованы целевые встречи с представителями религиозных объединений города.

 

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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