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Астанинский процесс предотвратит поток беженцев в Европу - турецкий депутат28.11.2017 | Новости
Депутат Великого национального собрания Турции Халюк Ипек считает, что успешное завершение Астанинского процесса по урегулированию ситуаций в Сирии может остановить поток беженцев в Европу, передает корреспондент МИА «Казинформ». «Хочу отметить, что в нашей стране, мы приютили более трех миллионов сирийских беженцев. Некоторые беженцы проявляют инициативу перейти в Европу. Я думаю, успешное завершение астанинских переговоров может предотвратить поток беженцев в европейские страны. В этом плане нужно отметить, что эти шаги (Астанинского процесса) имеют большое значение для европейских стран», - сказал Халюк Ипек, выступая на международной парламентской конференции, посвященной Дню Первого Президента РК.
Турецкий депутат напомнил, что Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев проявил большую политическую волю и пригласил стороны конфликта в Сирии для участия в Астанинских переговорах. «В этом плане появилась возможность для перемирия в Сирии», - добавил он. Депутат Великого национального собрания напомнил также о вкладе Президента в улучшение отношений между Россией и Турцией. «Как вы знаете, отношения Турции и России переживали не самые хорошие времена. Нурсултан Назарбаев проявил волю и усилия для улучшения наших отношений. Мы благодарим господина Назарбаева за усилия, благодаря которым были улучшены отношения между Турцией и Россией и укрепляются в настоящий момент», - отметил он. «В течение многих лет народ Казахстана был принужден к тому, чтобы они забыли свои традиции и историю. Но благодаря усилиям Президента Назарбаева, Казахстану удалось достичь демократических преобразований и выйти на международную арену. Считающийся аксакалом тюркского мира, господин Назарбаев действительно является великим лидером. Он сделал многое для независимости Казахстана. Для защиты независимости Казахстана требуются сильная экономика, сильный лидер, сильная армия, передовые технологий и новое видение. То, что было достигнуто благодаря усилиям Нурсултана Назарбаева», - в завершение добавил он.
Источник: http://kazislam.kz/ru
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