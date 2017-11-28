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Республика Казахстан

Прихожане мечетей Алматы выиграли миллион тенге

28.11.2017 | Новости

В Алматы в спорткомплексе «Баганашыл» прошли финальные матчи футбольной лиги среди прихожан алматинских мечетей, сообщает МИА «Казинформ». Игры прошли в рамках программы «Асыл мура» с участием 8 сильнейших команд, которые представляли все районы города. Это: Улжан (Алатауский район), Аксай (Ауезовский район), Толе би (Алмалинский район), Байкен (Бостандыкский район), Амин (Жетысуский район), Альмерек (Турксибский район), Аль-Хамид (Медеуский район) и Калкаман (Наурызбайский район). 

В матче за третье место между собой встретились Улжан и Аль-Хамид. В итоге победу со счетом 3:1 одержали представители Медеуского района. А в финале турнира Калкаман и Толе би вели нешуточную борьбу между собой за денежный приз. В интересной игре выиграла мечеть из Алмалинского района - 4:2. - Мы очень рады, что выиграли этот турнир. Все прошло на высоком уровне, спасибо акимату. Хотим, чтобы таких турниров у нас было побольше, - говорит игроки «Толе би» Данияр Сахи. Победители и призеры награждались кубками, медалями, дипломами, а также ценными призами от организаторов, как велосипеды и футбольные экипировки. Команда, занявшая первое место, получила 1 млн. тенге. Отметим, программа «Асыл мура» стартовала в этом году и направлена на развитие массового спорта среди прихожан мечетей города.

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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