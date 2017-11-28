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Республика Казахстан

Военнослужащих Казахстана в Пакистане обучили проведению контртеррористических операций

28.11.2017 | Новости

Личный состав спецподразделений Вооруженных Сил РК вернулся с международных учений «DOSTARYM-2017», которые проходили на территории Пакистана, передает корреспондент BNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК. Цель двухнедельных антитеррористических учений - повышение профессиональной компетентности военнослужащих двух государств по борьбе с терроризмом посредством обмена опытом и проведение контртеррористической подготовки в полевых условиях. 

На протяжении всех этапов учений военнослужащие в полевых условиях оттачивали умения совместного планирования и проведения контртеррористических операций в борьбе с терроризмом. Учения проходили в три этапа: раздельная подготовка, слаживание групп, проведение совместного учения. «Учения «DOSTARYM-2017» проводились в целях совершенствования системы противодействия терроризму и повышения уровня подготовки военнослужащих спецподразделений двух государств. Учения успешно завершены, мы получили большой опыт в проведении контртеррористических операций в борьбе с терроризмом», - отметил командир роты специального назначения капитан Нурлан Сабиров. В совместных учениях «DOSTARYM-2017» приняли участие более 100 военнослужащих двух стран, порядка 70 единиц военной и специальной техники.

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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