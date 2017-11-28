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Республика Казахстан

Четверо казахстанцев подозреваются в терроризме

28.11.2017 | Новости

Четыре жителя Актюбинской области Казахстана взяты под стражу по подозрению в терроризме. В понедельник пресс-служба областного суда сообщила, что 26-летние жители области Саркулов, Мырзакаримов, Даулетияров и 19-летний Сауанаев подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи «Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма». 

В случае признания их виновными, им грозит от семи до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Дело расследует областной департамент комитета национальной безопасности. Постановление о взятии подозреваемых под стражу сроком на два месяца вынесено судом № 2 города Актобе в минувшую субботу, 25 ноября. Подробности дела, как заявили в суде, в интересах расследования не подлежат разглашению.

 

 

Источник: https://rus.ozodlik.org

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