Сформирована специальная группа учёных для разработки научной основы такой казахстанской модели понимания ислама», - заявил министр сегодня на международной научно-практической конференции «Идентичность и единство: казахстанский путь и модель Нурсултана Назарбаева». По словам министра, эта модель будет базироваться на духовных, морально-этических ценностях и уважении прав всех граждан, независимо от их отношения к религии. «Она позволит сочетать стремление части людей к вере с умеренностью и критичным осмыслением религиозных предписаний», - добавил он. Отметим, конференция посвящена Дню Первого Президента РК и 20-летию переноса столицы в Астану. Цель конференции - обсуждение проблем формирования идентичности в разных странах мира с акцентом на казахстанский опыт, презентация казахстанской модели межэтнического и межконфессионального согласия, известной как «модель Нурсултана Назарбаева». В мероприятии принимают участие ученые и исследователи из Германии, Индии, Ирана Казахстана, Кыргызстана, России, Узбекистана.

В Казахстане выработают собственную модель трактовки ислама, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на министра по делам религий и гражданского общества РК Нурлана Ермекбаева. «Пользуясь случаем, хотел бы обратить внимание участников конференции на совместный проект нашего министерства и Духовного управления мусульман Казахстана. Сегодня мы приступили к выработке казахстанской модели понимания и трактовки священных книг ислама.

Islamsng.com

Новый сайт Islamsng.com должен стать проводником в мусульманском пространстве Содружества Независимых государств. В настоящее время страны, где члены уммы являются историческим большинством, численно преобладают в СНГ. Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан составляют 6 из 11 государств СНГ. И в самой России существуют регионы с мусульманским большинством в лице Татарстана, Башкортостана, республик Северного Кавказа; семизначной цифрой выражается численность мусульман в Волго-Уральском регионе и Западной Сибири. Исторически большая часть Украины и Молдова входили в состав Золотой Орды, а крымские татары, несмотря на все трагедии, вновь вернулись на родной полуостров. К Средневековью относится и формирование общины белорусских татар. Нельзя не упомянуть о массовом и не всегда добровольном перемещении мусульман в результате процессов индустриализации в Российской империи, а затем в СССР, миграций после распада СССР.

Миллионы людей передвигаются в странах СНГ в рамках безвизового режима. Кто-то из них осуществляет краткие поездки с целью туризма или посещения друзей и родственников, кто-то отправляется на учебу и работу, часть из них оседает в новом месте, происходит воссоединение семей. Стабильный процесс сокращения российского населения требует все большего количества мигрантов для нашего Отечества. При этом выходцы их стран СНГ, по причине близости языка и религии, общего опыта проживания в российском имперском и советском пространстве являются предпочтительным вариантом.

Изучение ситуации в странах СНГ не должно ограничиваться только проблемами миграции и отношений между гражданами. В силу своих природных богатств и выгоды географического положения страны СНГ, особенно с мусульманским большинством, являются в настоящее время важным фактором мировой политики и глобальной экономики. Место «Великого шелкового пути» и «Великого волжского пути» заняли магистральные газо- и нефтепроводы, соединяющие их с Россией, Западной Европой, Китаем, Ираном. Однако наличие нестабильных соседей, прежде всего в лице Афганистана, местами внутренняя нестабильность, неурегулированность ряда международных споров и вмешательство иностранных государств, не дают возможности для использования всего потенциала. В свою очередь, это приводит к бедности граждан, росту среди них чувства ущемленности и радикальных настроений.

Поэтому ради общего блага необходимо продолжение и расширение стабильного сотрудничества на евразийском пространстве СНГ. «Великий шелковый путь» от Китая до Черноморья и «Великий волжский путь» от Балтийского до Каспийского морей сложились уже более, чем тысячелетие назад. Здесь государства гуннов, Великий Тюркский каганат, Хазарский каганат, Золотая Орда, Казанское ханство, российское государство осуществляли связующую роль по обеспечению взаимовыгодных связей между Западом и Востоком. Ярмарки в Итиле, Сарае, Казани и Нижнем Новгороде были в свое время важнейшим барометром развития евразийской экономики. Теперь интегрирующая роль переходит к СНГ в рамках складывающегося единого таможенного пространства. Наш сайт постарается осветить исторические корни, современное состояние и перспективы развития мусульманского, да и всего общего пространства в странах СНГ.