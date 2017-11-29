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Н. Ермекбаев: Мы приступили к выработке казахстанской модели понимания и трактовки священных книг ислама29.11.2017 | Новости
В Казахстане выработают собственную модель трактовки ислама, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на министра по делам религий и гражданского общества РК Нурлана Ермекбаева. «Пользуясь случаем, хотел бы обратить внимание участников конференции на совместный проект нашего министерства и Духовного управления мусульман Казахстана. Сегодня мы приступили к выработке казахстанской модели понимания и трактовки священных книг ислама.
Сформирована специальная группа учёных для разработки научной основы такой казахстанской модели понимания ислама», - заявил министр сегодня на международной научно-практической конференции «Идентичность и единство: казахстанский путь и модель Нурсултана Назарбаева». По словам министра, эта модель будет базироваться на духовных, морально-этических ценностях и уважении прав всех граждан, независимо от их отношения к религии. «Она позволит сочетать стремление части людей к вере с умеренностью и критичным осмыслением религиозных предписаний», - добавил он. Отметим, конференция посвящена Дню Первого Президента РК и 20-летию переноса столицы в Астану. Цель конференции - обсуждение проблем формирования идентичности в разных странах мира с акцентом на казахстанский опыт, презентация казахстанской модели межэтнического и межконфессионального согласия, известной как «модель Нурсултана Назарбаева». В мероприятии принимают участие ученые и исследователи из Германии, Индии, Ирана Казахстана, Кыргызстана, России, Узбекистана.
Источник: http://kazislam.kz/ru
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