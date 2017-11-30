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Республика Казахстан

Более 200 граждан избежали влияния деструктивных течений и вернулись в традиционное русло

30.11.2017 | Новости

Об этом сегодня в ходе 7-го форума религиоведов Казахстана заявил министр по делам религии и гражданского общества Республики Казахстан Нурлан Ермекбаев. В ходе форума широко были обсуждены вопросы касательно реализации государственной политики в сфере религии. Выступая с приветственной речью, министр Нурлан Ермекбаев озвучил основные направления реализации государственной политики в религиозной сфере на современном этапе. 

В частности, он проинформировал о разработке и рассмотрении проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений». Законопроект предлагает внесение более 50 поправок в 3 кодекса и 9 законов.     Кроме того, была утверждена платформа государственной политики по отношению к религии, предназначенная на 2017-2020 годы. В целом, роль теологов и имамов в обеспечении основы светского государства незаменима. «Наряду с этим, для того, чтобы пропагандировать человеческие ценности наше общество должно объединить усилия», - говорит Нурлан Ермекбаев. Нурлан Ермекбаев, министр по делам религии и гражданского общества РК: - Сейчас мы уже не говорим «нетрадиционное течение». Говорим «деструктивные течения».

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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