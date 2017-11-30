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Казахстан сможет сформировать собственный путь понимания ислама30.11.2017 | Новости
Казахстан сможет сформировать собственный путь понимания Ислама приблизительно в 2018 году, заявил министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев. Глава ведомства перед выступлением на VII форуме религиоведов Казахстана отметил, что казахстанская модель исламоведения должна учесть национальные традиции народа.
"В целом сейчас очень много зависит от толкования религиозного учения. Религия – это свод норм, требований и правил жизнедеятельности, который можно понимать по-разному. Поэтому зачастую проблема радикализации заключается в неверном толковании религиозных норм. Сегодня каждая страна в мире движется по пути адаптации религиозных требований к современной жизни с учетом национальных и исторический традиций", − прокомментировал Ермекбаев. Министр отметил, что форум религиоведов не нацелен на обсуждение законопроекта, который предполагает запрет в Казахстане ношения предметов одежды, препятствующих распознаванию лица в общественных местах. "На повестке дня форума не стоит задача обсудить предлагаемый законопроект, потому что он уже получил достаточно широкое обсуждение на различных площадках. Задача этого форума − выработать рекомендации по методическому, научному обоснованию действий государства в религиозной сфере. Один из важных вопросов – подготовка и подходы к выработке нашей собственной казахстанской модели исламоведения", − сказал Ермекбаев. Законопроект о запрете ношения чадры, паранджи и никаба должен поступить в парламент Казахстана до конца года.
Источник: http://kazislam.kz/ru
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