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Казахстан может начать выпуск исламских ценных бумаг04.12.2017 | Новости
Министр финансов Республики Казахстан Бахыт Султанов на заседании Правительства РК рассказал о работе по выпуску и размещению на площадке МФЦА государственных ценных бумаг, передает корреспондент МИА «Казинформ». «Министерство финансов РК в целях содействия фондового рынка Казахстана через площадку биржи МФЦА планирует осуществление, выпуска и размещение на этой площадке государственных ценных бумаг в первом квартале 2018 года.
И для обеспечения спроса на них, важно, чтобы ключевую часть рынка ценных бумаг, такие как ЕНПФ, банки второго уровня, и другие, имели доступ к торговой бирже МФЦА через профессиональных участников биржи», — сказал он. По его словам, сейчас идет отработка процесса размещения государственных ценных бумаг Казахстана на площадке МФЦА. «Рассматривается возможность выпуска исламских ценных бумаг. У нас есть соответствующее поручение Главы государства по выпуску ценных бумаг “СУКУК”, и как уже было сказано, мы отрабатываем с МФЦА размещение их на этой площадке. По информации администрации МФЦА, расчеты по операциям и по государственным ценным бумагам в целом, будут осуществляться через систему международного депозитария ценных бумаг и EuroClear», — отметил министр. Он также напомнил, что ранее Национальный банк РК проводил работу по участию тенге в EuroClear. «Сейчас мы проводим работу по включению государственных ценных бумаг в эту систему. Кроме того, как уже было сказано, мы также проработаем совместно с Нацбанком вопросы по возможности открытия офисов на территории МФЦА внешними управляющими как Нацфонда, так и ЕНПФ, соответствующую работу мы проведем», — отметил Султанов. Также министр рассказал о работе по выводу акций казахстанских национальных компаний. «Ведется подготовка нацкомпаний Фонда “Самрук-Казына” по выводу на IPO и SPO. В частности, разработаны конкретные дорожные карты по выводу активов каждой компании с учетом уровня текущей готовности, необходимости изменения отраслевого законодательства, а также тарифное регулирование. Биржевая площадка МФЦА будет рассматриваться, как приоритетная для этих мероприятий», — подчеркнул министр.
Источник: http://kazislam.kz/ru
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