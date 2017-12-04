И для обеспечения спроса на них, важно, чтобы ключевую часть рынка ценных бумаг, такие как ЕНПФ, банки второго уровня, и другие, имели доступ к торговой бирже МФЦА через профессиональных участников биржи», — сказал он. По его словам, сейчас идет отработка процесса размещения государственных ценных бумаг Казахстана на площадке МФЦА. «Рассматривается возможность выпуска исламских ценных бумаг. У нас есть соответствующее поручение Главы государства по выпуску ценных бумаг “СУКУК”, и как уже было сказано, мы отрабатываем с МФЦА размещение их на этой площадке. По информации администрации МФЦА, расчеты по операциям и по государственным ценным бумагам в целом, будут осуществляться через систему международного депозитария ценных бумаг и EuroClear», — отметил министр. Он также напомнил, что ранее Национальный банк РК проводил работу по участию тенге в EuroClear. «Сейчас мы проводим работу по включению государственных ценных бумаг в эту систему. Кроме того, как уже было сказано, мы также проработаем совместно с Нацбанком вопросы по возможности открытия офисов на территории МФЦА внешними управляющими как Нацфонда, так и ЕНПФ, соответствующую работу мы проведем», — отметил Султанов. Также министр рассказал о работе по выводу акций казахстанских национальных компаний. «Ведется подготовка нацкомпаний Фонда “Самрук-Казына” по выводу на IPO и SPO. В частности, разработаны конкретные дорожные карты по выводу активов каждой компании с учетом уровня текущей готовности, необходимости изменения отраслевого законодательства, а также тарифное регулирование. Биржевая площадка МФЦА будет рассматриваться, как приоритетная для этих мероприятий», — подчеркнул министр.

Министр финансов Республики Казахстан Бахыт Султанов на заседании Правительства РК рассказал о работе по выпуску и размещению на площадке МФЦА государственных ценных бумаг, передает корреспондент МИА «Казинформ». «Министерство финансов РК в целях содействия фондового рынка Казахстана через площадку биржи МФЦА планирует осуществление, выпуска и размещение на этой площадке государственных ценных бумаг в первом квартале 2018 года.

Islamsng.com

Новый сайт Islamsng.com должен стать проводником в мусульманском пространстве Содружества Независимых государств. В настоящее время страны, где члены уммы являются историческим большинством, численно преобладают в СНГ. Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан составляют 6 из 11 государств СНГ. И в самой России существуют регионы с мусульманским большинством в лице Татарстана, Башкортостана, республик Северного Кавказа; семизначной цифрой выражается численность мусульман в Волго-Уральском регионе и Западной Сибири. Исторически большая часть Украины и Молдова входили в состав Золотой Орды, а крымские татары, несмотря на все трагедии, вновь вернулись на родной полуостров. К Средневековью относится и формирование общины белорусских татар. Нельзя не упомянуть о массовом и не всегда добровольном перемещении мусульман в результате процессов индустриализации в Российской империи, а затем в СССР, миграций после распада СССР.

Миллионы людей передвигаются в странах СНГ в рамках безвизового режима. Кто-то из них осуществляет краткие поездки с целью туризма или посещения друзей и родственников, кто-то отправляется на учебу и работу, часть из них оседает в новом месте, происходит воссоединение семей. Стабильный процесс сокращения российского населения требует все большего количества мигрантов для нашего Отечества. При этом выходцы их стран СНГ, по причине близости языка и религии, общего опыта проживания в российском имперском и советском пространстве являются предпочтительным вариантом.

Изучение ситуации в странах СНГ не должно ограничиваться только проблемами миграции и отношений между гражданами. В силу своих природных богатств и выгоды географического положения страны СНГ, особенно с мусульманским большинством, являются в настоящее время важным фактором мировой политики и глобальной экономики. Место «Великого шелкового пути» и «Великого волжского пути» заняли магистральные газо- и нефтепроводы, соединяющие их с Россией, Западной Европой, Китаем, Ираном. Однако наличие нестабильных соседей, прежде всего в лице Афганистана, местами внутренняя нестабильность, неурегулированность ряда международных споров и вмешательство иностранных государств, не дают возможности для использования всего потенциала. В свою очередь, это приводит к бедности граждан, росту среди них чувства ущемленности и радикальных настроений.

Поэтому ради общего блага необходимо продолжение и расширение стабильного сотрудничества на евразийском пространстве СНГ. «Великий шелковый путь» от Китая до Черноморья и «Великий волжский путь» от Балтийского до Каспийского морей сложились уже более, чем тысячелетие назад. Здесь государства гуннов, Великий Тюркский каганат, Хазарский каганат, Золотая Орда, Казанское ханство, российское государство осуществляли связующую роль по обеспечению взаимовыгодных связей между Западом и Востоком. Ярмарки в Итиле, Сарае, Казани и Нижнем Новгороде были в свое время важнейшим барометром развития евразийской экономики. Теперь интегрирующая роль переходит к СНГ в рамках складывающегося единого таможенного пространства. Наш сайт постарается осветить исторические корни, современное состояние и перспективы развития мусульманского, да и всего общего пространства в странах СНГ.