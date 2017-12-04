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Республика Казахстан

Началось празднование Маулит

04.12.2017 | Новости

В воскресенье в Атырауском областном драматическом театре прошел духовно-познавательный вечер, посвященный месяцу Маулит, в течение которого будет праздноваться день рождения Пророка Мухаммеда (мир ему!), передает Рricom.kz. Вечер открыл приветственным словом руководитель областного управления по делам религий Кайролла Кушкалиев, который отметил, что до 1920 года в области насчитывалось 11 тысяч мечетей. За годы независимости в Казахстане построено 3 тысячи мечетей. 

В Атырауской области их количество составляет 29. Имам областной мечети «Имангали» Батыржан Берденов рассказал о сути праздника Маулит. Посланник Аллаха Пророк Мухаммед (мир ему!) родился в Мекке, в нынешнем году его день рождения приходится на 3 декабря. Мусульмане всего мира будут праздновать эту дату целый месяц, восхваляя Пророка (мир ему!), рассказывая о его жизнедеятельности, его умению следовать Высшим законам, призывавшим людей к добродетельности, милосердию, умению открывать свои сердца Любви и Радости. Недаром его призывы были услышаны людьми, которые последовали за ним, приняв религию ислама. Празднование месяца Маулит началось через триста лет после смерти Пророка (мир ему!). Основы праздника были заложены халифом Султаном Музаффаром, позже традиция никогда не нарушалась. Творческий коллектив республиканского театра «Өнер қырандары» представил вниманию зрителей постановки, звучали песни на религиозную тематику. Подобные вечера состоятся во всех районах области.

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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