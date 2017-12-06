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Н. Ермекбаев: В Казахстане пытались создать партию на основе ислама06.12.2017 | Новости
О попытке создать в Казахстане политическую партию на основе религии рассказал министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев, выступая на круглом столе в Сенате Парламента. Министр заявил, что некоторые казахстанцы открыто говорят о том, что они являются последователями деструктивных религиозных течений.
«На сегодня такие явления встречаются во многих регионах. В определенном уровне это касается и работы местных государственных органов. Одна из причин этого - либеральный характер государственной политики и законодательства в первые годы независимости страны. По другому говоря, открылась дорога к вероисповеданию. Закон 1992 года «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» предоставил неограниченные возможности для пропаганды веры. Например, в то время для того, чтобы открыть религиозное объединение, достаточно было 10 человек», - отметил он. По словам министра, за 20 лет количество религиозных объединений в стране выросло в 7 раз. Наряду с этим, усилилось влияние иностранных миссионеров, росли показатели незаконных религиозных услуг, появлялись первые представители радикального ислама, возросли противостояние между конфессиями, а также факты принудительного привлечения к религии. «Даже были попытки политизировать религию. К примеру, в 2010 году группа граждан пыталась создать партию на основе ислама. В такой ситуации в 2011 году был принят новый Закон «О религиозной деятельности и религиозных объединениях». Этот Закон урегулировал ряд важных правовых аспектов религиозной деятельности и привел ее в порядок», - рассказал Н.Ермекбаев.
Источник: http://kazislam.kz/ru
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