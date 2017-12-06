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Республика Казахстан

Имамам предложили больше говорить о семейных ценностях

06.12.2017 | Новости

В Актобе насчитали более 1 тысячи верующих мужчин, которые не хотят платить алименты. Поэтому областное управление по делам религии просит имамов увеличить число проповедей в мечетях на тему семейных ценностей, передает Аktobenews.kz. «Поскольку управление делами религии входит в сферу нашей деятельности, мы обеспечиваем равную работу всех религий в обществе, - отмечает глава управления по делам религии Актюбинской области Жолдас Калмаганбетов. 

– Ислам играет большую роль в казахском обществе. Поэтому считаю, что религия тоже должна содействовать решению социальных проблем общества». По его словам, среди уклоняющихся от выплаты алиментов встречаются верующие люди. «В Актюбинской области около 5 тыс. родителей не платят алименты своим детям. Среди них 20-25 процентов занимают представители религии», - говорит Жолдас Калмаганбетов. Он отметил, что казахи никогда не отказывались от воспитания своих детей, обеспечения своей семьи, не обижали вдов и сирот. Такое отношение крайне чуждо и мусульманской вере. «На сегодняшний день некоторая часть верующих граждан, разводясь, забывают о самом существовании прежней семьи. Поэтому я предлагаю имамам больше призывать народ беречь семейные ценности в своих проповедях», - сказал Жолдас Калмаганбетов.

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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