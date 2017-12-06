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ДУМК оказало помощь 394 313 семьям06.12.2017 | Новости
На годовом отчетном собрании Духовного управления мусульман Казахстана стало известно, что в текущем году в нашей стране была оказана благотворительная помощь 394 313 семьям. Об этом сообщил представитель отдела по делам религий и анализа ДУМК. В рамках благотворительных акций малоимущие семьи были обеспечены продуктами питания, одеждой и деньгами, сообщает Мuftyat.kz.
Ежегодно Духовное управление регулярно проводит такие благотворительные мероприятия как «Караван благотворительности», «Дорога в школу», «Подари жизнь брату», «Дар Рамадана», «Забота о старшем поколении», «Согрей теплом сиротские сердца», «Удовлетвори нужду малоимущих» и «Внеси свою лепту». За последние 2 года священнослужители построили дома более 10-ти семьям с тяжелыми материальными положениями. Только за священный месяц Рамадан оказывается материальная помощь более 70 тысяч малоимущим семьям. Кроме того, священнослужители закупают продукты питания и выделяют материальные средства сотням нуждающимся. Со стороны Духовного управления мусульман Казахстана, по мере возможностей, такая поддержка будет оказываться и дальше всем малоимущим семьям и нуждающимся людям. При областных мечетях функционируют магазины, которые дают возможность нуждающимся гражданам совершенно бесплатно брать одежду и продукты питания. В ходе годового отчетного собрания Верховный муфтий Ержан кажы Малгажыулы поручил уполномоченным имамам регионов регулярно проводить благотворительные мероприятия, которые являются одним из основных направлений Духовного управления.
Источник: http://kazislam.kz/ru
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