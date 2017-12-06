Ежегодно Духовное управление регулярно проводит такие благотворительные мероприятия как «Караван благотворительности», «Дорога в школу», «Подари жизнь брату», «Дар Рамадана», «Забота о старшем поколении», «Согрей теплом сиротские сердца», «Удовлетвори нужду малоимущих» и «Внеси свою лепту». За последние 2 года священнослужители построили дома более 10-ти семьям с тяжелыми материальными положениями. Только за священный месяц Рамадан оказывается материальная помощь более 70 тысяч малоимущим семьям. Кроме того, священнослужители закупают продукты питания и выделяют материальные средства сотням нуждающимся. Со стороны Духовного управления мусульман Казахстана, по мере возможностей, такая поддержка будет оказываться и дальше всем малоимущим семьям и нуждающимся людям. При областных мечетях функционируют магазины, которые дают возможность нуждающимся гражданам совершенно бесплатно брать одежду и продукты питания. В ходе годового отчетного собрания Верховный муфтий Ержан кажы Малгажыулы поручил уполномоченным имамам регионов регулярно проводить благотворительные мероприятия, которые являются одним из основных направлений Духовного управления.

На годовом отчетном собрании Духовного управления мусульман Казахстана стало известно, что в текущем году в нашей стране была оказана благотворительная помощь 394 313 семьям. Об этом сообщил представитель отдела по делам религий и анализа ДУМК. В рамках благотворительных акций малоимущие семьи были обеспечены продуктами питания, одеждой и деньгами, сообщает Мuftyat.kz.

Islamsng.com

Новый сайт Islamsng.com должен стать проводником в мусульманском пространстве Содружества Независимых государств. В настоящее время страны, где члены уммы являются историческим большинством, численно преобладают в СНГ. Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан составляют 6 из 11 государств СНГ. И в самой России существуют регионы с мусульманским большинством в лице Татарстана, Башкортостана, республик Северного Кавказа; семизначной цифрой выражается численность мусульман в Волго-Уральском регионе и Западной Сибири. Исторически большая часть Украины и Молдова входили в состав Золотой Орды, а крымские татары, несмотря на все трагедии, вновь вернулись на родной полуостров. К Средневековью относится и формирование общины белорусских татар. Нельзя не упомянуть о массовом и не всегда добровольном перемещении мусульман в результате процессов индустриализации в Российской империи, а затем в СССР, миграций после распада СССР.

Миллионы людей передвигаются в странах СНГ в рамках безвизового режима. Кто-то из них осуществляет краткие поездки с целью туризма или посещения друзей и родственников, кто-то отправляется на учебу и работу, часть из них оседает в новом месте, происходит воссоединение семей. Стабильный процесс сокращения российского населения требует все большего количества мигрантов для нашего Отечества. При этом выходцы их стран СНГ, по причине близости языка и религии, общего опыта проживания в российском имперском и советском пространстве являются предпочтительным вариантом.

Изучение ситуации в странах СНГ не должно ограничиваться только проблемами миграции и отношений между гражданами. В силу своих природных богатств и выгоды географического положения страны СНГ, особенно с мусульманским большинством, являются в настоящее время важным фактором мировой политики и глобальной экономики. Место «Великого шелкового пути» и «Великого волжского пути» заняли магистральные газо- и нефтепроводы, соединяющие их с Россией, Западной Европой, Китаем, Ираном. Однако наличие нестабильных соседей, прежде всего в лице Афганистана, местами внутренняя нестабильность, неурегулированность ряда международных споров и вмешательство иностранных государств, не дают возможности для использования всего потенциала. В свою очередь, это приводит к бедности граждан, росту среди них чувства ущемленности и радикальных настроений.

Поэтому ради общего блага необходимо продолжение и расширение стабильного сотрудничества на евразийском пространстве СНГ. «Великий шелковый путь» от Китая до Черноморья и «Великий волжский путь» от Балтийского до Каспийского морей сложились уже более, чем тысячелетие назад. Здесь государства гуннов, Великий Тюркский каганат, Хазарский каганат, Золотая Орда, Казанское ханство, российское государство осуществляли связующую роль по обеспечению взаимовыгодных связей между Западом и Востоком. Ярмарки в Итиле, Сарае, Казани и Нижнем Новгороде были в свое время важнейшим барометром развития евразийской экономики. Теперь интегрирующая роль переходит к СНГ в рамках складывающегося единого таможенного пространства. Наш сайт постарается осветить исторические корни, современное состояние и перспективы развития мусульманского, да и всего общего пространства в странах СНГ.