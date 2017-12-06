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Республика Казахстан

Приверженцы нетрадиционных религиозных течений в Актау меняют имена

06.12.2017 | Новости

С начала года 205 жителей города поменяли имена, полученные при рождении. По информации специалистов ЗАГСа, 10 процентов из них пошли на этот шаг, потому что им не нравились их имена, и они выбрали более современные. 

Остальные сделали это из религиозных соображений, поменяв имена на арабские. Сейчас многие казахстанцы дают своим новорожденным детям бессмыленные имена, говорят местные имамы. К примеру, совсем недавно житель г.Астаны назвал своего ребенка Бәйдібэкспо. Также, встречаются такие имена, как Саммит, Азиада и др. «Давать своим детям имена, не имеющие какого-либо смысла, является неправильным. Не нужно гнаться за модой, а необходимо давать им такие имена, которые в будущем можно будет носить не стыдясь» - сказал главный имам Мангистауской центральной мечети К.Камбарулы. 

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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