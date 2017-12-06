Ещё одна особенность данных карт заключается в том, что клиенты не смогут оплачивать товары и услуги, которые запрещены по шариату. Например, картой нельзя пользоваться в развлекательных и увеселительных заведениях, казино, букмекерских конторах, магазинах, специализирующихся на продаже табачной и алкогольной продукции. На данный момент карты доступны жителям Астаны, Алматы и Шымкента. В ближайшее время планируется расширить географию и сделать их доступными в остальных регионах Казахстана. Держатели карты могут оплачивать товары и услуги в Казахстане и за рубежом, получая кэшбэк от 0,5% до 1% с каждой покупки. Предусмотрено осуществление покупок через интернет, переводы с карты на карту, онлайн-оплата налогов и штрафов, коммунальных и других услуг. Пополнить счёт можно через кассу в филиалах банка, сети банкоматов АО "Казкоммерцбанк", либо посредством перевода с карты на карту. Для более удобного управления картой клиентам будет доступна услуга интернет-банкинга. "Исламская карта открывает больше возможностей для клиентов, соблюдающих нормы шариата", – прокомментировал председатель правления АО "Исламский Банк "Al Hilal" Гордон Хаскинс. Дебетовые карты банка выпускаются в двух категориях: Master Card Gold и Master Card Platinum. В начале следующего года банк планирует запуск кредитных карт.

Исламская карта предназначена для клиентов, соблюдающих нормы шариата. Её не принимают ни в каких развлекательных заведениях. Исламский банк Al Hilal выпустил платёжные карты, соответствующие принципам и нормам шариата, сообщили в банке. Исламская карта отличается отсутствием запрещенного процента – риба (запрет на начисление процентного вознаграждения на остаток средств на карте).

Islamsng.com

Новый сайт Islamsng.com должен стать проводником в мусульманском пространстве Содружества Независимых государств. В настоящее время страны, где члены уммы являются историческим большинством, численно преобладают в СНГ. Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан составляют 6 из 11 государств СНГ. И в самой России существуют регионы с мусульманским большинством в лице Татарстана, Башкортостана, республик Северного Кавказа; семизначной цифрой выражается численность мусульман в Волго-Уральском регионе и Западной Сибири. Исторически большая часть Украины и Молдова входили в состав Золотой Орды, а крымские татары, несмотря на все трагедии, вновь вернулись на родной полуостров. К Средневековью относится и формирование общины белорусских татар. Нельзя не упомянуть о массовом и не всегда добровольном перемещении мусульман в результате процессов индустриализации в Российской империи, а затем в СССР, миграций после распада СССР.

Миллионы людей передвигаются в странах СНГ в рамках безвизового режима. Кто-то из них осуществляет краткие поездки с целью туризма или посещения друзей и родственников, кто-то отправляется на учебу и работу, часть из них оседает в новом месте, происходит воссоединение семей. Стабильный процесс сокращения российского населения требует все большего количества мигрантов для нашего Отечества. При этом выходцы их стран СНГ, по причине близости языка и религии, общего опыта проживания в российском имперском и советском пространстве являются предпочтительным вариантом.

Изучение ситуации в странах СНГ не должно ограничиваться только проблемами миграции и отношений между гражданами. В силу своих природных богатств и выгоды географического положения страны СНГ, особенно с мусульманским большинством, являются в настоящее время важным фактором мировой политики и глобальной экономики. Место «Великого шелкового пути» и «Великого волжского пути» заняли магистральные газо- и нефтепроводы, соединяющие их с Россией, Западной Европой, Китаем, Ираном. Однако наличие нестабильных соседей, прежде всего в лице Афганистана, местами внутренняя нестабильность, неурегулированность ряда международных споров и вмешательство иностранных государств, не дают возможности для использования всего потенциала. В свою очередь, это приводит к бедности граждан, росту среди них чувства ущемленности и радикальных настроений.

Поэтому ради общего блага необходимо продолжение и расширение стабильного сотрудничества на евразийском пространстве СНГ. «Великий шелковый путь» от Китая до Черноморья и «Великий волжский путь» от Балтийского до Каспийского морей сложились уже более, чем тысячелетие назад. Здесь государства гуннов, Великий Тюркский каганат, Хазарский каганат, Золотая Орда, Казанское ханство, российское государство осуществляли связующую роль по обеспечению взаимовыгодных связей между Западом и Востоком. Ярмарки в Итиле, Сарае, Казани и Нижнем Новгороде были в свое время важнейшим барометром развития евразийской экономики. Теперь интегрирующая роль переходит к СНГ в рамках складывающегося единого таможенного пространства. Наш сайт постарается осветить исторические корни, современное состояние и перспективы развития мусульманского, да и всего общего пространства в странах СНГ.