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В Казахстане выпустили халал-карты, которые не принимают в барах и казино06.12.2017 | Новости
Исламская карта предназначена для клиентов, соблюдающих нормы шариата. Её не принимают ни в каких развлекательных заведениях. Исламский банк Al Hilal выпустил платёжные карты, соответствующие принципам и нормам шариата, сообщили в банке. Исламская карта отличается отсутствием запрещенного процента – риба (запрет на начисление процентного вознаграждения на остаток средств на карте).
Ещё одна особенность данных карт заключается в том, что клиенты не смогут оплачивать товары и услуги, которые запрещены по шариату. Например, картой нельзя пользоваться в развлекательных и увеселительных заведениях, казино, букмекерских конторах, магазинах, специализирующихся на продаже табачной и алкогольной продукции. На данный момент карты доступны жителям Астаны, Алматы и Шымкента. В ближайшее время планируется расширить географию и сделать их доступными в остальных регионах Казахстана. Держатели карты могут оплачивать товары и услуги в Казахстане и за рубежом, получая кэшбэк от 0,5% до 1% с каждой покупки. Предусмотрено осуществление покупок через интернет, переводы с карты на карту, онлайн-оплата налогов и штрафов, коммунальных и других услуг. Пополнить счёт можно через кассу в филиалах банка, сети банкоматов АО "Казкоммерцбанк", либо посредством перевода с карты на карту. Для более удобного управления картой клиентам будет доступна услуга интернет-банкинга. "Исламская карта открывает больше возможностей для клиентов, соблюдающих нормы шариата", – прокомментировал председатель правления АО "Исламский Банк "Al Hilal" Гордон Хаскинс. Дебетовые карты банка выпускаются в двух категориях: Master Card Gold и Master Card Platinum. В начале следующего года банк планирует запуск кредитных карт.
Источник: http://kazislam.kz/ru
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