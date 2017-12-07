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Республика Казахстан

Министр Ермекбаев посчитал факты террористической активности в Казахстане за 7 лет

07.12.2017 | Новости

Министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев посчитал факты террористической активности в Казахстане за последние семь лет, передает корреспондент МИА «Казинформ». «Известно, что политизирование религии и вовлечение религиозных объединений в политику приводит к негативным последствиям. Такие тенденции в системе государства, общества и религиозных отношений присуще всему миру. 

За последние 10 лет такая ситуация наблюдается и в Казахстане. Известно, что за последние семь лет в нашей стране имели место ряд фактов террористической активности. С 2010 года произошло 16 таких фактов. Увеличилось влияние религиозных идеологий, которые не присущи нашему народу. Много фактов отказа от медицинской помощи из-за религиозных убеждений, запрета посещения детей школ, ношение закрывающей черной одежды, присущей другим странам», - рассказал министр, выступая сегодня на круглом столе по вопросам реализации Закона РК «О религиозной деятельности и религиозных объединениях». По данным министра, в настоящее время в Казахстане 87 процентов казахстанцев говорят о том, что верят в Бога, из них 16 процентов - соблюдают религиозные обряды. «Мы не против религий, как источника духовных ценностей. Религия и религиозная деятельность не рассматривается, как источник рисков. Во всех религиозных верованиях говорится о морально-этических нормах. Они учат нас благотворительности и терпимости», - заверил Н.Ермекбаев. 

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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