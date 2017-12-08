"В ходе расследования установлены факты, что указанные лица во главе с А.Жумагуловым планировали силовые акции против представителей правоохранительных органов и государственных структур. Планировали осуществлять телефонные звонки сотрудникам полиции с угрозами в их адрес и членов их семей. В целях устрашения планировали осуществить видеообращение в камуфляже и масках в адрес руководителей госорганов. А.Жумагулов с целью получения финансовых средств, планировал создать преступную группировку по вымогательству денежных средств у частных предпринимателей. В этих же целях планировал приобрести огнестрельное оружие в Кыргызстане. Занимался поиском людей, которые в случае задержания правоохранительными органами, всю вину возьмут на себя. С целью конспирации планировали приобрести мобильные телефоны и сим-карты. После вымогательств денежных средств А. Жумагулов планировал приступить к активным действиям в отношении сотрудников правоохранительных органов", - сообщили в полиции Алматы. Напомним, ранее сообщалось о том, что в отношении задержанных проводится расследование по статье 256, части 1 УК РК "Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма". "Для реализации своих преступных планов подозреваемые подготовили агитационные материалы, а также видеообращение с призывом к вооруженному "джихаду". Одновременно для обеспечения безнаказанности своих действий они планировали провести акции по запугиванию сотрудников государственных и правоохранительных органов - делать анонимные звонки и отправлять видеоролики с угрозами расправы с ними и членами их семей", - комментировали в ДВД. Задержанные в анонимном видеообращении использовали маски, символику религиозно-экстремистской партии "Хизб-ут-Тахрир" (запрещена в Казахстане) и оружие. Они призывали к проведению массовых противоправных действий в поддержку пропагандируемых ими идей. Подозреваемые осуществляли поиск и вербовку единомышленников, стремясь вовлечь в свою деятельность наибольшее количество граждан. Данный ролик, электронные носители и религиозная литература изъяты. По ним назначены соответствующие экспертизы. "По одной из версий, которая сейчас проверяется, данная группа лиц действовала по указанию преступных элементов, скрывающихся от казахстанского правосудия за рубежом", - сообщали в полиции. Также сообщалось, что один из участников был ранее судим за убийство.

В полиции Алматы рассказали новые подробности по делу ранее задержанных лиц, призывавших к вооруженному "джихаду", передает корреспондент Tengrinews.kz. По информации ДВД, А.Жумагулов, О.Омыров, К.Абишев, подозреваемые в пропаганде терроризма или публичном призыве к совершению акта терроризма, взяты под стражу на 2 месяца.

Islamsng.com

Новый сайт Islamsng.com должен стать проводником в мусульманском пространстве Содружества Независимых государств. В настоящее время страны, где члены уммы являются историческим большинством, численно преобладают в СНГ. Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан составляют 6 из 11 государств СНГ. И в самой России существуют регионы с мусульманским большинством в лице Татарстана, Башкортостана, республик Северного Кавказа; семизначной цифрой выражается численность мусульман в Волго-Уральском регионе и Западной Сибири. Исторически большая часть Украины и Молдова входили в состав Золотой Орды, а крымские татары, несмотря на все трагедии, вновь вернулись на родной полуостров. К Средневековью относится и формирование общины белорусских татар. Нельзя не упомянуть о массовом и не всегда добровольном перемещении мусульман в результате процессов индустриализации в Российской империи, а затем в СССР, миграций после распада СССР.

Миллионы людей передвигаются в странах СНГ в рамках безвизового режима. Кто-то из них осуществляет краткие поездки с целью туризма или посещения друзей и родственников, кто-то отправляется на учебу и работу, часть из них оседает в новом месте, происходит воссоединение семей. Стабильный процесс сокращения российского населения требует все большего количества мигрантов для нашего Отечества. При этом выходцы их стран СНГ, по причине близости языка и религии, общего опыта проживания в российском имперском и советском пространстве являются предпочтительным вариантом.

Изучение ситуации в странах СНГ не должно ограничиваться только проблемами миграции и отношений между гражданами. В силу своих природных богатств и выгоды географического положения страны СНГ, особенно с мусульманским большинством, являются в настоящее время важным фактором мировой политики и глобальной экономики. Место «Великого шелкового пути» и «Великого волжского пути» заняли магистральные газо- и нефтепроводы, соединяющие их с Россией, Западной Европой, Китаем, Ираном. Однако наличие нестабильных соседей, прежде всего в лице Афганистана, местами внутренняя нестабильность, неурегулированность ряда международных споров и вмешательство иностранных государств, не дают возможности для использования всего потенциала. В свою очередь, это приводит к бедности граждан, росту среди них чувства ущемленности и радикальных настроений.

Поэтому ради общего блага необходимо продолжение и расширение стабильного сотрудничества на евразийском пространстве СНГ. «Великий шелковый путь» от Китая до Черноморья и «Великий волжский путь» от Балтийского до Каспийского морей сложились уже более, чем тысячелетие назад. Здесь государства гуннов, Великий Тюркский каганат, Хазарский каганат, Золотая Орда, Казанское ханство, российское государство осуществляли связующую роль по обеспечению взаимовыгодных связей между Западом и Востоком. Ярмарки в Итиле, Сарае, Казани и Нижнем Новгороде были в свое время важнейшим барометром развития евразийской экономики. Теперь интегрирующая роль переходит к СНГ в рамках складывающегося единого таможенного пространства. Наш сайт постарается осветить исторические корни, современное состояние и перспективы развития мусульманского, да и всего общего пространства в странах СНГ.