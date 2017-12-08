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Задержанные за призыв к вооруженному "джихаду" планировали напасть на полицейских и чиновников - ДВД Алматы08.12.2017 | Новости
В полиции Алматы рассказали новые подробности по делу ранее задержанных лиц, призывавших к вооруженному "джихаду", передает корреспондент Tengrinews.kz. По информации ДВД, А.Жумагулов, О.Омыров, К.Абишев, подозреваемые в пропаганде терроризма или публичном призыве к совершению акта терроризма, взяты под стражу на 2 месяца.
"В ходе расследования установлены факты, что указанные лица во главе с А.Жумагуловым планировали силовые акции против представителей правоохранительных органов и государственных структур. Планировали осуществлять телефонные звонки сотрудникам полиции с угрозами в их адрес и членов их семей. В целях устрашения планировали осуществить видеообращение в камуфляже и масках в адрес руководителей госорганов. А.Жумагулов с целью получения финансовых средств, планировал создать преступную группировку по вымогательству денежных средств у частных предпринимателей. В этих же целях планировал приобрести огнестрельное оружие в Кыргызстане. Занимался поиском людей, которые в случае задержания правоохранительными органами, всю вину возьмут на себя. С целью конспирации планировали приобрести мобильные телефоны и сим-карты. После вымогательств денежных средств А. Жумагулов планировал приступить к активным действиям в отношении сотрудников правоохранительных органов", - сообщили в полиции Алматы. Напомним, ранее сообщалось о том, что в отношении задержанных проводится расследование по статье 256, части 1 УК РК "Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма". "Для реализации своих преступных планов подозреваемые подготовили агитационные материалы, а также видеообращение с призывом к вооруженному "джихаду". Одновременно для обеспечения безнаказанности своих действий они планировали провести акции по запугиванию сотрудников государственных и правоохранительных органов - делать анонимные звонки и отправлять видеоролики с угрозами расправы с ними и членами их семей", - комментировали в ДВД. Задержанные в анонимном видеообращении использовали маски, символику религиозно-экстремистской партии "Хизб-ут-Тахрир" (запрещена в Казахстане) и оружие. Они призывали к проведению массовых противоправных действий в поддержку пропагандируемых ими идей. Подозреваемые осуществляли поиск и вербовку единомышленников, стремясь вовлечь в свою деятельность наибольшее количество граждан. Данный ролик, электронные носители и религиозная литература изъяты. По ним назначены соответствующие экспертизы. "По одной из версий, которая сейчас проверяется, данная группа лиц действовала по указанию преступных элементов, скрывающихся от казахстанского правосудия за рубежом", - сообщали в полиции. Также сообщалось, что один из участников был ранее судим за убийство.
Источник: http://kazislam.kz/ru
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