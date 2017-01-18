Кто финансирует салафитов?

Религиозно-просветительский сайт E-Islam.kz опубликовал статью известного теолога Мухана ИСАХАНА, который рассказывает об организациях, занимавшихся пропагандой салафизма в Казахстане, и их спонсорах.

Религиозно-просветительский сайт E-Islam.kz опубликовал статью известного теолога Мухана ИСАХАНА, который рассказывает об организациях, занимавшихся пропагандой салафизма в Казахстане, и их спонсорах.

«Как известно, идеологию салафитов поддерживают такие страны, как Саудовская Аравия, Кувейт и Катар. В этих государствах есть институты, оказывающие финансовую поддержку движениям, пропагандирующим салафизм. Остановимся на организациях, которые занимались тем же в Казахстане.

В 1998 году в ЮКО был зарегистрирован филиал благотворительного фонда «Общество социальных реформ», родиной которого является Кувейт. В 1999 году фонд получил лицензию на открытие Казахско-кувейтского университета. Было создано также женское медресе «Мерси». Обучение в них было бесплатное. В 2004 году деятельность фонда была запрещена судом из-за пропаганды идей, направленных на свержение конституционного строя. В 2005 году были закрыты и учебные заведения. Еще одна подобная организация - «Всемирная молодежная исламская ассамблея». Организация финансируется из Саудовской Аравии, имеет филиалы в 56 странах мира. По нашим сведениям, кабинет арабского языка на кафедре востоковедения в КазНПУ оснащен материалами при поддержке этой организации.

В этом ряду также корпоративный фонд «Каусар». В 2005 году фонд создал детский лагерь и школу-интернат для девочек-сирот в городе Каскелене Алматинской области и Турксибском районе Алматы. Позже проведение в этих учебных заведениях религиозных уроков было признано незаконным. А в 2013 году решением суда деятельность интерната остановлена. За это время с 2005 года выпускницами интерната стали более 90 девочек.

Также среди организаций, пропагандировавших салафизм в РК, колледж «Таиба» в Алматы, финансировался одноименным фондом (США), фонды «Аль-Бабтин» (Кувейт), «Ибрагим бин Абд әл-Азиз әл-Ибрагим» (Саудовская Аравия), «Ихуан-Муслимин» (Катар). При помощи последнего в ЮКО был создан учебный центр «Ыкылас» для детей из малоимущх семей, в котором в 1997 году учились более 70 детей. Надо отметить, что спонсорами пропаганды салафизма в Казахстане стали не только общественные фонды, но и отдельные бизнесмены, как зарубежные, так и отечественные», - приходит к выводу автор.

Источник: http://e-islam.kz/ru/siz-bilesiz-be/item/12321-kto-finansiruet-salafitov