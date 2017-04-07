Толеби Оспан: На садака сейчас нанимают асаба

В области провели опрос жителей. 90% опрошенных против роскошных садака. «Люди говорят: в доме усопшего соболезнование выразить некому. Все в кафе и на базаре, готовятся к встрече гостей. ДУМК приняло фетву о религиозных обрядах, ее обсудят на конференции, утвердят меню для садака», – сообщили в «Нур Гасыре».

В области провели опрос жителей. 90% опрошенных против роскошных садака. «Люди говорят: в доме усопшего соболезнование выразить некому. Все в кафе и на базаре, готовятся к встрече гостей. ДУМК приняло фетву о религиозных обрядах, ее обсудят на конференции, утвердят меню для садака», – сообщили в «Нур Гасыре».

Конференция жителей, куда районы отправят своих делегатов, намечена в апреле.

– Духовное управление мусульман Казахстана в начале года приняло фетву о проведении религиозных обрядов. На конференцию приедут специалисты ДУМК, расскажут в чем суть нового порядка. Делегаты на областное собрание приедут из районов и города, – говорит главный имам «Нур Гасыра» Толеби Оспан. – Конечно, никто не может править чужим дастарханом, но мы стали забывать, зачем вообще проводится садака, в чем его смысл. К нам жители обращаются: помогите с проведением. Говорят, сами из поселка, живем в городе на квартире, денег на кафе нет. Мы предлагаем собрать близких дома, но людям важно, что скажут другие. Есть семьи, которые накрывают на садака роскошный дастархан, а на следующий день им детей кормить нечем. Порядок проведения поминального обеда за последние годы сильно изменился. Каждый делает все на свое усмотрение, но надо по шариату. Мы вышли за рамки. Люди приходят в семью выразить соболезнование, а там на дастархане татты (сладости – каз.), торты, которые ставят на той, салаты, колбаса, рыба, куры. А приходят же не поесть, а посочувствовать, разделить боль. И дастархан должен быть соответствующим. Мы опросили по всей области 1230 жителей. В основном это аксакалы, но есть и молодые, причем не только верующие. И 90% из них высказались против пышных садака. Один аксакал говорит: придешь в дом усопшего, а там никого нет, усопшего никто не оплакивает. Все по базарам и кафе, готовятся к гостям.

– В чем смысл садака?

– Это деньги, одежда, которые отдаются другим по зову своего внутреннего желания. Теплое слово – тоже садака. Уберешь с дороги то, что приносит вред, тоже садака. То есть это благое дело.

Когда речь идет о садака по усопшему, то это больше ас, который дают в честь покойного, последний раз его провожая. По шариату он не требуется, но обряд прижился среди мусульман, и не только в Казахстане. ДУМК неоднократно сообщало: нельзя заниматься расточительством. В Коране говорится: ешьте, пейте, но не допускайте излишества. Первыми эту проблему подняли в Павлодаре несколько лет назад. Вначале изменили меню в кафе при мечети, потом и в других.

Садака бывают разные. Кто-то от имени покойного отправляет паломника в Мекку, кто-то передает помощь медресе или бедной семье, просит помолиться об усопшем. Кто-то дает ас – поминальный обед. В этом ничего плохого нет, но формат аса сильно изменился. На садака сейчас нанимают асаба, причем это часто тот же человек, который ведет тои. Пришедшим дают слово, представляют человека. На одном садака, где я был, мужчину, хоронившего родственника, поздравляли с наградой. Сидя за богатым дастарханом, люди забывают, где они находятся, шутят.

– Что в меню садака по-новому?

– Мы за мясо, акпалау – рис, баурсаки, жент, жеты нан, тары, талкан. За дастархан без салатов, фруктов, тортов и рыбы. Что именно оставить, решим на конференции.

Источник: http://kazislam.kz/ru