Светская школа и религиоведение

За последние два-три десятилетия в Казахстане значительная часть граждан страны стала относить себя к числу верующих. Однако за этим самоопределением далеко не всегда стоит действительно пробудившаяся глубокая религиозная вера, чаще всего это дань этническим традициям, которые в немалой степени базируются на религиозных устоях.

За последние два-три десятилетия в Казахстане значительная часть граждан страны стала относить себя к числу верующих. Однако за этим самоопределением далеко не всегда стоит действительно пробудившаяся глубокая религиозная вера, чаще всего это дань этническим традициям, которые в немалой степени базируются на религиозных устоях.

С самого начала обретения независимости наша страна позиционировала себя светским обществом, что четко было прописано в Законе РК «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» (1992 год). Окончательно закрепило законодательную базу государственно - конфессиональных отношений принятие в 2011 году Закона РК «О религиозной деятельности и религиозных объединениях».

Понятие «светское государство» иногда ошибочно понимается как «атеистическое государство». Эти два понятия не тождественны. Первое подразумевает примат государственного права над религиозным при разрешении вопросов публично-правовой и гражданской сфер, при этом свобода совести и вероисповедания являются частным делом граждан. Второе означает введение запретительных мер для религиозной деятельности, религиозного мировоззрения. Примером могут служить бывший СССР и страны социалистического лагеря (за исключением ряда из них).

Введение в 2009 году в школах республики факультативного курса «Основы религиоведения» демонстрирует, что государство и общество уделяют большое внимание вопросам формирования мировоззрения, воспитания нравственно-этических основ школьников. Религиоведческое просвещение населения, в частности, подрастающего поколения, является актуальным в силу ряда факторов.

Не претендуя на полноту остановимся на них. Во-первых, казахстанское общество - поликонфессиональное, наряду с традиционными религиями: исламом ханафит-ского мазхаба и православием, в стране десятки тысяч последователей католицизма, активную прозе-литистскую деятельность осуществляют различные нетрадиционные религиозные течения. Во-вторых, уровень религиоведческой грамотности населения не всегда способствует правильному выбору в определении своей принадлежности к тому или иному религиозному культу (социальный опыт). В-третьих, способствует преодолению религиозного или атеистического фанатизма (воспитание толерантности). В-четвертых, обогащение ценностной системы и морального самосознания людей категориями религиозного плана (нравственно - этическое воспитание).

Школьный курс играет несомненно важную роль в религиоведческой грамотности подрастающего поколения, позволяя выбрать правильные ориентиры в жизни. За прошедшие годы вносились дополнения в программу курса, учебник с целью их совершенствования. Сегодня курс называется «Светскость и основы религиоведения». В 2015-2016 учебном году программа и учебник прошли апробацию в школах четырех областей Казахстана.

Светская школа не может и не должна стоять в стороне от повсеместно обострившегося интереса к религиозной теме. Вместе с тем необходимо помнить, что курс «Светскость и основы религиоведения» ориентирован на культурологическую передачу знаний ученикам, которая предлагает непредвзятый подход к освещению любого мировоззрения, на основе этого позволит воспитать у подрастающего поколения толерантное отношение к непонятным и «чужим» верованиям или взглядам на мир.

Проблема религиоведческого просвещения актуальна не только для нашей страны. В восемнадцати из двадцати восьми стран Европейского Союза религиозное образование является обязательным. В остальных - факультативным, имеющим в качестве альтернативы светскую этику, курс религиоведения преподается в странах постсоветского пространства.

Законодательство Казахстана по вопросам религии и образования в целом соответствует мировым стандартам в данной сфере, в первую очередь оно реализует целый ряд международных правовых конвенций, участником которой является наша страна. Среди основополагающих документов в этой сфере можно назвать Всеобщую декларацию прав человека, принятую ООН 10 декабря 1948 года, а также Декларацию о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений, принятую Генеральной Ассамблеей ООН 25 ноября 1981 года.

Нормы, касающиеся взаимодействия государства, органов образования и религиозных объединений, получили свое закрепление в национальном законодательстве. Конституция провозглашает Республику Казахстан «демократическим, светским, правовым государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы» (статья 1). Право на свободу совести закреплено в статье 22 Основного закона. В Статье 3 Закона Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года в числе основных принципов государственной политики в области образования названы:

- светский, гуманистический и развивающий характер образования, приоритет гражданских ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;

- уважение прав и свобод человека.

Среди наиболее значимых духовно-нравственных качеств личности, которые могут быть сформированы с помощью религиоведения, отметим патриотизм, знание и уважение национальной культуры и наследия предков, прав и свобод личности, семейных ценностей, религиозную и мировоззренческую толерантность, владение навыками межкультурного и межконфессионального диалога, способность к осознанному мировоззренческому выбору.

Религия - удивительно богатый, мозаичный феномен культуры, а ее история уже сама по себе - познавательный и красочный пласт общей истории человечества. Проявлению интереса к предмету со стороны учеников во многом зависит от личности учителя. Каким должно быть преподавание курса? Методические рекомендации к организации учебного процесса изложены в инструктивно-методическом письме «Об особенностях организации образовательного процесса в общеобразовательных школах Республики Казахстан в 2016-2017 учебном году».

Остановимся на трудностях, с которыми сталкивается учитель религиоведения: велик соблазн увлечься описанием отдельных экзотических моментов истории религии и культа, внешне привлекательных, но, в сущности, малозначительных в культурологическом плане. Уважения и защиты требуют не только религиозные чувства верующих школьников, но и чувства их нерелигиозных сверстников. Трудность, точнее, противоречие заключается в том, что в изложении вопросов религиоведения и истории религий сам учитель должен быть свободен от диктата мировоззренческих (материалистических или религиозных) пристрастий, а тем более от возможных конфессиональных предпочтений.

Филиал АО НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по Акмолинской области на протяжении последних семи лет организует курсы повышения квалификации для учителей, преподающих факультативный курс в школах нашей области. За этот период подготовлены сотни учителей. В 2009-2011 годах мы наблюдали не всегда четко осмысленный отбор на курсы, однако в последние годы в этом вопросе наведен порядок. Для учебы слушателей курсов повышения квалификации созданы все необходимые условия.

Наша светская школа призвана формировать у учащихся морально-психологические установки толерантности, столь необходимые в демократическом обществе, где плюрализм мировоззрений - главное условие диалога и сотрудничества свободных личностей. Настоящий педагог намеренно упреждает возможные конфликты среди учащихся на религиозной почве. Каждый школьник нуждается в выработке собственного мировоззрения. Религия находится у истоков многих современных институтов, традиций, норм и ценностей. Она и поныне выступает составной частью мировой и этнической культуры.

Без возрождения на серьезном уровне религиоведческой культуры человеку трудно находить путь к реальному религиозному опыту, выходить на глубинные вопросы, связанные с поиском смысла жизни и происходящего вокруг. Для казахстанского общества духовный мир и согласие являются факторами консолидации всего народа в единую гражданскую общность, мобилизуют его потенциал. Стабильность межконфессиональных и государственно-конфессиональных отношений является важнейшим условием обеспечения национальной безопасности, сохранения территориальной целостности государства и духовного единства общества.

Можно выделить наиболее важную проблему обеспечения духовной безопасности казахстанского общества и основную угрозу основам духовной жизни - культивирование чуждых нашему менталитету духовных ценностей, разрушение устоев традиционной культуры и, в конечном итоге, утрата складывавшегося веками уникального культурно-исторического облика народа.

Источник: http://kazislam.kz/ru