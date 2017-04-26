Ислам, живущий по соседству

Согласно переписи населения Казахстана 2009 года, верующими себя тогда признали 70,19% граждан страны. Численность религиозных объединений в стране выросла в шесть раз - с 661 в 1991-м до 4200 в 2009 году.

Согласно переписи населения Казахстана 2009 года, верующими себя тогда признали 70,19% граждан страны. Численность религиозных объединений в стране выросла в шесть раз - с 661 в 1991-м до 4200 в 2009 году.

А теперь вопросы на засыпку: как это повлияло на нашу духовность? стали мы добрее, гуманнее? Ответ: к сожалению, нет. Возросшая религиозность не прибавила нам духовности и не снизила уровня преступности. Это лучше веских слов подтверждает официальная криминальная статистика. Более того, в Казахстане появились новые, ранее неизвестные виды преступлений: религиозный экстремизм и терроризм. И далеко не случайно президент Нурсултан НАЗАРБАЕВ в своей программной статье “Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания” говорит о необходимости обновить сознание общества, без чего невозможно ни политическое, ни экономическое обновление. А в минувшую среду в Акорде, встречаясь с представителями ДУМК, Нурсултан Абишевич четко и предельно жестко заявил: - Независимый Казахстан должен иметь светское будущее, нация должна быть единой, страна должна развиваться дальше. Мы не потерпим тех, кто выступает против нашей цели! В самом деле, что с нами происходит? Мы живем в светской стране, где вроде бы церковь отделена от государства, а школа от церкви, где действует конституционный принцип свободы совести. Пропаганда религии, миссионерская деятельность разрешены только на территории культового здания. Эти правовые нормы известны всем, но они, к сожалению, нарушаются повсеместно, и никто ответственности никакой за это не несет. На пятничном намазе - в рабочее время! - в любой мечети полно госслужащих, студентов и даже детей, пришедших на молитву с папами. Не случайно наши доморощенные террористы - преимущественно молодежь от 17 до 28 лет. Пришло время строго ориентироваться на Конституцию и действующее законодательство с опорой на светский характер нашего государства, а не идти на поводу верующей части наших граждан. Кстати, это никак не ущемляет ни их чувств, ни их прав. Мы стали забывать о наших корнях, наших национальных традициях, культуре. В светском государстве, уважающем свои национальные традиции, такое недопустимо. Глава государства абсолютно прав: никогда - ни до прихода ислама в нашу страну, ни после его распространения и внедрения в сознание и быт народа - казашки не носили хиджаб и паранджу. А сегодня это, видите ли, стало модным и престижным! На улицах наших городов и сел, в офисах, даже в госучреждениях, вузах, поликлиниках - везде встречаем бородатых мужчин в тюбетейках и женщин, с головы до пят закрытых черным покрывалом - только щелочки для глаз. Девочкам родители не разрешают надевать школьную форму, облачая их в хиджаб. Вот так казахскую национальную одежду активно вытесняет мусульманская “униформа”... Зайдите на вещевой рынок, в супермаркет, продовольственный ларек, и вы везде увидите товары (от трусов до колбасы!) с наклейкой “ХАЛАЛ”. Дошло до того, что умерших теперь хоронят в день смерти - как арабы. ЗАЧЕМ нам такое бездумное копирование чужих обычаев? Ведь арабы хоронят в день смерти не из-за религиозных предписаний ислама - таких предписаний нет в Коране, а из-за жары. А с нашим климатом это зачем?.. Не случайно в своей статье президент подчеркнул: никакая модернизация невозможна, она превратится в пустой звук, если, во- первых, не любить, не сохранять свои национальные обычаи и традиции, свою национальную культуру и, во-вторых, если не переосмыслить критически традиции прошлых эпох под углом зрения сегодняшних реалий. В том случае, когда архаичные традиции или обычаи устарели и уже не способствуют нашему продвижению вперед, от них стоит отказаться. ...Жил в нашем дворе сосед, звали его Ислам НИЯЗОВ. У него было пятеро детей - сын и четыре девочки. Набожный. Немногословный. Однажды поздно ночью постучалась ко мне его жена Фатима. Я открыла дверь и ужаснулась: на ней места живого нет - до того избита! И семилетний сын за спиной стоит - весь зареванный. Оказалось, семейная ссора случилась из-за того, что маленький Асан не выучил наизусть суру Корана - вот отец его и избил. “Тихий” сантехник Ислам заставлял девочек носить хиджаб, а они не хотели. За это он их, правда, не бил, но очень сердился. В ту ночь Фатима с сыном остались у меня ночевать. А рано утром Ислам - притихший, виноватый - постучал в мою дверь. Ни о чем не расспрашивая, я завела его на кухню, напоила чаем и принесла Коран. И ткнув пальцем в заранее отмеченную суру, сказала: “Читай!” Ислам удивленно хмыкнул: “Вы, как Джабраил...” И начал читать на русском языке (в переводе И. Крачковского) суры, в которых говорилось о том, что закрывать свое тело девочка должна только после наступления совершеннолетия, что насилие в вере недопустимо, что женщину Всевышний создал из тела мужчины и для их взаимной любви, что к женщине надо относиться с нежностью, грубость, насилие недопустимы и греховны. После каждой прочитанной строчки Ислам сокрушенно вздыхал и качал головой - будто открывая для себя что-то очень важное. В общем, случилось маленькое чудо - они помирились с Фатимой. И я с тех пор не видела на дочерях Ислама хиджаба, а Асана отец больше не заставлял зазубривать непонятные ребенку слова Корана. “Мал еще, - ласково гладил по голове единственного сына Ислам. - Подрастет - выучит. Если сам захочет”. Этот пример - живое подтверждение: далеко не каждый верующий знает содержание Корана, ведь он написан на арабском языке. Ну и напоследок: согласно проведенной в 2010 году в Японии переписи населения верующих в Стране восходящего солнца было всего 4%. В этой весьма продвинутой стране нет ни одного террориста-японца, а вербовщики туда даже не суются. Согласитесь, тут есть о чем задуматься...

Источник: http://kazislam.kz/ru