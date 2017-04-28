К сожалению, мы не знаем, что творится в мечетях...

Давно пора! Так в г. Тараз Казахстана восприняли призыв Нурсултана Назарбаева на законодательном уровне запретить деструктивные религиозные течения. Комментарий завсекретариатом Ассамблеи народа Жамбылской области Маржан Кужаевой:

Давно пора! Так в г. Тараз Казахстана восприняли призыв Нурсултана Назарбаева на законодательном уровне запретить деструктивные религиозные течения. Комментарий завсекретариатом Ассамблеи народа Жамбылской области Маржан Кужаевой:

- Тараз испокон веков был местом взаимопроникновения цивилизаций, переплетения традиций, взаимодействия веры, но все это проходило в мирном ключе и духовно обогащало народы, населяющие этот край. Сейчас же мы имеем дело с совершенно чуждой нашему менталитету злобной и агрессивной силой, покушающейся на наше единство и усиленно вербующей в свои ряды молодежь. Адепты этой силы зачастую действуют очень примитивно, заманивая людей финансовой помощью. И это срабатывает: люди идут к ним, совершенно не понимая, что такое салафизм, в чем его сущность, предпочитая не отягощать голову вопросами, откуда эти деньги и чем они пахнут. В итоге рушится единство - начиная с отдельных семей и заканчивая страной. - Вам лично когда-нибудь приходилось с этим сталкиваться? - Приходилось, и не раз, особенно в годы работы в сфере образования. Я руководила городским отделом образования и как-то услышала: в одной из школ две сестры-погодки - десятиклассница и выпускница - приходят в школу в черных платках и одеяниях, закрывающих даже кисти рук. Я пришла в эту школу, стала беседовать с детьми. Оказалось, что многие мальчики и девочки из классов, где учатся сестры, посещают определенную мечеть и имеют некоторые религиозные познания, но это совсем не тот ислам, что принят в Казахстане. Готовясь к этой встрече со старшеклассниками, я открыла Коран, прочитала о жизни пророка Мухаммеда, и когда стала доносить это школьникам, они от удивления рты пораскрывали: мы-то этого не знали, нам об этом говорили совсем по-другому! - И много было таких школьников? - Лет пять назад их было 37. Сколько их сейчас, трудно сказать, потому что агитация ведется усиленная. Мечетей сейчас много, и молодежи не всегда легко распознать, в какой из них исповедуется правильный ислам, а в какой чуждый нашему духу. Проблема еще в том, что бородачи в коротких штанишках ходят и в нормальные мечети, чтобы вести там свою агитацию. Я как-то беседовала с нашим имамом Данияром ЖУМАБАЕВЫМ - по его словам, когда он пытается проводить среди таких прихожан разъяснительную работу7, те демонстративно встают и уходят. - А родители? Неужели они не понимают, на что обрекают детей? - Они как раз к этому, увы, и стремятся - выдернуть ребенка из светской среды и полностью погрузить в религию. Иногда смотришь в глаза ребят и видишь: они не разделяют этих взглядов, но боятся ослушаться отца или мать. Такие дети не посещают уроки физкультуры и НВП, не поют вместе с одноклассниками государственный гимн, вообще сторонятся сверстников ну и вызывают у них соответствующее негативное отношение к себе. В общем, добровольно становятся изгоями. Увы, таких подростков, юношей и девушек становится все больше. А их родители, которые раньше были более-менее мирно настроены по отношению к окружающим, теперь прямо-таки излучают агрессию: им не нравится, что общество их не воспринимает. - И как с этим бороться? - Как и предложил наш президент. Думаю, время разговоров, убеждений, цацканья проходит. Пора уже и запрещать.

Источник: http://kazislam.kz/ru