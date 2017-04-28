Дурной пример не должен быть заразительным

В Карагандинском областном управлении по делам религий считают: в стране действительно назрела необходимость запретить ношение представителями нетрадиционных исламских течений своеобразных бород, коротких штанов и хиджабов. В первую очередь для того, чтобы уберечь молодежь от увлечения потенциально опасной идеологией.

В Карагандинском областном управлении по делам религий считают: в стране действительно назрела необходимость запретить ношение представителями нетрадиционных исламских течений своеобразных бород, коротких штанов и хиджабов. В первую очередь для того, чтобы уберечь молодежь от увлечения потенциально опасной идеологией.

- Среди молодежи это стало своеобразной данью моде: соблюдать определенные обряды, носить соответствующую одежду. Но зачастую молодые люди не разбираются в основах религии. Я встречаюсь со многими осужденными, которые прежде придерживались нетрадиционных религиозных взглядов. Они признаются, что ранее не понимали, что совершали преступления, - говорит руководитель управления Нурлан БИКЕНОВ. - В чем главная опасность нетрадиционных исламских течений? - В том, что они полностью отрицают историю и культуру народа своей страны. Начинают руководствоваться иными ценностями, считая, что государство несовершенно и якобы не может справиться с преступностью, алкоголизмом, безработицей. Поэтому, на их взгляд, нужно создать халифат и применять к “нарушителям” самые устрашающие меры. Якобы тогда настанет порядок. И зачастую такими радикальными идеями вдохновляется именно молодежь. Потому что родители целыми днями работают и не имеют возможности контролировать своих детей, беседовать с ними. Взрослые не в курсе, что они читают, в каких группах соцсетей состоят, какие видеоролики смотрят в Интернете. - И как, по-вашему, можно противодействовать этому? Ведь не секрет, что казахстанцы, особенно молодые, зачастую со скепсисом относятся к государственной “пропаганде”... - С 2013 года у нас действует госпрограмма по профилактике религиозного экстремизма. Плотно работаем с молодежью, устраиваем разъяснительные лекции, раздаем информационные брошюры, листовки и флайеры. Что касается соцсетей, то по нашим рекомендациям прокуратура блокирует сайты, в которых пропагандируется экстремизм. Действительно, еще несколько лет назад наши люди как-то с равнодушием относились к тому, что мы делаем. Но после прокатившихся по стране терактов интерес к этой теме возрос. И сейчас уже хорошо заметна у светской части населения нулевая терпимость к экстремизму. Люди обеспокоены, никто не хочет, чтобы трагедии, подобные случившейся прошлым летом в Актобе, повторялись. - Если сейчас в отношении представителей нетрадиционных религиозных течений появятся какие-то законодательные запреты, то не будут ли они восприниматься как ограничение свободы вероисповедания? - У нас светское демократическое государство, и все проживающие в нем граждане должны придерживаться соответствующих норм поведения. Я часто встречаюсь с лидерами нетрадиционных течений, и многие из них на самом деле трезво оценивают ситуацию. Они вовсе не желают, чтобы их дети поехали в какую-то далекую страну и стали там участвовать в боевых действиях. У многих в Казахстане успешный бизнес, где работают не только представители какой-то одной религиозной группы, но и вообще люди разных национальностей и вероисповеданий. Конечно, встречаются и среди представителей нетрадиционного ислама, так сказать, обиженные на всех и вся: вот, мол, из-за сложившихся негативных стереотипов в нас тычут пальцами, нас не берут на работу, запрещают дочерям носить в школах хиджабы. Власти сами нас в угол загоняют, после чего люди переступают черту и попадают в поле зрения правоохранительных органов. В таких случаях мы разъясняем, что теракты во всем мире сейчас совершают как раз представители радикальных течений, которые исказили мирную религию ислам. - Вы можете привести позитивные результаты вашей деятельности? - Цифры называть не буду, но скажу: достаточно много людей не то чтобы изменили свои религиозные убеждения, но точно адаптировались к ценностям казахстанского общества и покинули группу риска. Они начали понимать государственную политику, уважать законы, признавать деятельность ДУМК. Как правильно отметил глава государства, мы должны не в Средневековье возвращаться, а двигаться вперед. И не дать молодежи, которая сейчас раскалывает исламскую умму, тянуть нас назад. Мы активно занимаемся и трудоустройством молодых людей из нетрадиционных религиозных групп. Ведь если у человека есть работа, то у него точно не будет желания искать счастья в другой стране, тем более с оружием в руках.

Источник: http://kazislam.kz/ru