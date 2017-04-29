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Имам-интеллектуал - веление времени29.04.2017 | Мнения и комментарии
19 апреля 2017 года во Дворце мира и согласия прошел ІІ республиканский форум имамов «Ислам и цивилизация», где была принята концепция «Лучший интеллектуальный имам XXI века». Принятие данного документа вызвано необходимостью формирования имама-интеллектуала, всесторонне образованного, политически грамотного, освоившего наравне с религиозными знаниями и светскую науку.
19 апреля 2017 года во Дворце мира и согласия прошел ІІ республиканский форум имамов «Ислам и цивилизация», где была принята концепция «Лучший интеллектуальный имам XXI века». Принятие данного документа вызвано необходимостью формирования имама-интеллектуала, всесторонне образованного, политически грамотного, освоившего наравне с религиозными знаниями и светскую науку. В принятой концепции вместе с квалификацией имама немало внимания уделяется повышению его роли в обществе. Из-за пришлых течений, которые противопоставляют исконный ислам нашим обычаям и традициям, в обществе появился массовый страх религий. Дошло до того, что, не различая истинную веру от лжи, некоторые наши братья-мусульмане стали открещиваться от семейных ценностей, предков и своей же истории. Поэтому сейчас важно возвеличивать в стране традиционный путь ислама, по которому мы идем испокон веков Второй документ называется «Ханафитский мазхаб и Матуридитская школа акыды — традиционный путь ислама в Казахстане». Уверен, что он восполнит пустующее пространство, повысит роль и значение традиционных религиозных канонов. Форум собрал 500 имамов из всех регионов республики, глав религиозных конфессий Казахстана, преподавателей и учащихся медресе, представителей Ассамблеи народа Казахстана, депутатов, государственных и общественных деятелей, а также глав и представителей зарубежных религиозных объединений. Все стали свидетелями исторического момента — принятия двух концепций. 15 делегатов из них — специалисты по религии из Актюбинского региона. Каждый из них глубоко понимает важность данных концепций и, уверен, приложит все усилия для их осуществления.
Толеби Оспан главный имам областной центральной мечети Актюбинской области
Источник: http://kazislam.kz/ru
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