Нездоровые убеждения

Вредит ли здоровью нации религия? И что с этим собственно делать? Довольно глубоко в обсуждение этих вопросов погрузились на заседании областного совета по связям с религиозными объединениями при акимате Карагандинской области, пишет Іnkaraganda.kz.

Очередное заседание прошло под председательством заместителя акима области, заместителя председателя областного совета по связям с религиозными объединениями Жандоса Абишева. На повестке дня стояли три вопроса. Первые два посвятили новым методам противодействия коррупции и религиозной ситуации в городах Сатпаеве и Жезказгане. Особый интерес вызвал второй вопрос, а третий - о работе с родителями, отказывающимися от прививок по религиозным убеждениям, перерос в бурную дискуссию, так как вопросы здоровья затрагивают всех. И хотя количество отказников в этом году, по сравнению с предыдущим, снизилось вдвое, управление здравоохранения стремится снижать неприятные показатели и в дальнейшем. -Анализ причин отказов за истекший период показал, что главными являются личные убеждения (около 45%), религиозные убеждения (28%) и недоверие к вакцине (27%), - отчитался руководитель облздрава Ержан Нурлыбаев. - На причины отказов влияют распространение активистами нетрадиционных течений антипрививочной негативной информации через интернет-ресурсы, а также изменения в законодательстве относительно проведения профилактических прививок от 6 апреля 2015 года. В старой редакции было написано: лица, находящиеся на территории РК, обязаны получать профилактические прививки. В новой - слово «обязаны» заменено на «могут». Чаще всего от вакцинации отказываются мамы новорожденных и детей до года. С возрастом этот процент падает. Например, отказов от родителей детей от 16 лет и старше не зарегистрировано вовсе. Отказов по религиозным убеждениям больше всего зарегистрировано в городах Сатпаеве и Жезказгане, в то время как причина личных убеждений лидирует в Караганде, Темиртау и Сарани. И тут, по мнению собравшихся, не обошлось без религиозной подоплеки. Вместе с отказывающимися от прививок представителями неопротестантских и нетрадиционных исламистских течений в поле зрения попали и посетители так называемых кружков здоровья. - В трех городах, названных выше, получило распространение такое увлечение, как занятия йогой - особенно среди беременных женщин, - рассказал Ержан Нурлыбаев. - Считаю, что ДВД стоит обратить внимание на эти кружки, ведь по сути это та же религиозная деятельность - гуруизм, подчинение некому учителю, которого нельзя ослушаться, - высказался секретарь Карагандинской епархии Русской православной церкви Владимир Фрейганг. Между тем если посмотреть на суммарное количество отказов по религиозным причинам, их не так уж и много. Прививки - это только верхушка айсберга. Бывают случаи, когда отдельные адепты пренебрегают не только предполагаемой, но и реальной угрозой. Не секрет, что по религиозным причинам люди отказываются от переливания крови, операций. Есть такие течения, которые вообще не признают врачей, лечатся рукоположением, подвергая опасности не только себя, но и своих детей. - Зимой у нас был зарегистрирован случай, когда молодая женщина своего месячного ребенка выносила на улицу и окунала в снег, - вспомнил Ержан Нурлыбаев. - В итоге ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии. Забирали его в больницу в присутствии участкового инспектора, можно сказать, силой. В течение нескольких недель врачи боролись за жизнь ребенка. По итогам заседания были даны рекомендации руководителям областных управлений, а также городов и районов. В первую очередь следует обратить внимание на формирование антикоррупционного мировоззрения. Другой пункт касается продолжения работы по разъяснению необходимости своевременной вакцинации, снижения показателя отказов родителей от прививок. В образовательных заведениях нужно усилить разъяснительную работу по ношению религиозной артибутики. Акимам городов Жезказгана и Сатпаева были даны особые рекомендации, касающиеся религиозной ситуации в регионах.

Источник: http://kazislam.kz/ru