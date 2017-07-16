К. Масимов: перед КНБ стоит задача своевременно выявлять потенциальные угрозы

В 1991 году, на осколках рухнувшей «красной империи» – Советского Союза – в условиях неопределенности, тревогах и сомнениях зарождалась история нашего суверенного государства. И именно сегодня, спустя четверть века, приходит осознание верности и исторической важнос­ти решений Первого Президента, принятых в первые и последующие годы строительства независимой Республики Казахстан. Феномен Елбасы, его стратегическое видение, взвешенная внут­ренняя и внешняя политика сохранили общество от потрясений, а страну от развала, позволили преодолеть все риски и трудности переходного периода.

За короткий по историческим меркам период Казахстан уверенно вошел в число 50 самых конкурентоспособных стран мира, стал полноправным членом международного сообщества, образцом поступательного развития, стабильности и согласия. Уникальная формула Президента – «нет национальной безо­пасности – нет государства» с позиций сегодняшнего дня становится еще и универсальной. Воля и стратегическое видение Нурсултана Абишевича стали судьбоносными как для всей страны, так и для органов национальной безопасности как самостоятельной спецслужбы, начавшей отсчет своей новой истории с 13 июля 1992 года. Тогда, 25 лет назад, все приходилось начинать практически с чистого листа, выстраивать работу КНБ в непростых и динамично меняющихся условиях политической и оперативной обстановки, появления новых вызовов и угроз жизненно важным интересам Казахстана. Все это требовало от руководства и личного состава ведомства наличия нравственного стержня и понимания ситуации, умения своевременно выделить главные приоритеты, совершенствовать стратегию, тактику и методы работы, «на марше» решать возникающие проблемы. Невероятная трудоспособность и воля, колоссальная харизма и потрясающая интуиция Елбасы помогали Комитету национальной безопасности последовательно накапливать профессиональные навыки, интеллектуальный и технический потенциал. За годы независимости была выстроена принципиально новая система обеспечения национальной безо­пасности, которая гарантирует защиту личности, общества и государства от любых внешних и внутренних угроз. Преодолев синдром периферийного органа бывшего КГБ СССР, перелистнув мрачные страницы тоталитарного прошлого и отойдя от репрессивных методов работы, молодая спецслужба Казахстана взяла на вооружение лучшие традиции и опыт сильнейших спецслужб мира. Поэтому любые попытки ставить знак равенства между историческим наследием советских спецслужб и современной деятельностью КНБ Казахстана в корне неверны. Органы нацио­нальной безопасности были соз­даны на заре независимости, развивались и состоялись вместе со страной и своим Президентом. Были на этом пути сложности и потери, предательство и ошибки, но они только сделали нас сильнее. Сегодня КНБ – современная, мобильная и эффективная спецслужба, надежно стоящая на страже национальных интересов государства и основ региональной безопас­ности. Его история – это история успешного лидерства Елбасы. Развитие главной спецслужбы страны с первых дней независимости пользовалось повышенным вниманием и постоянной поддержкой Нурсултана Абишевича. За 25 лет были законодательно закреплены правовые основы деятельности органов КНБ, их роль и место в сис­теме обеспечения безопаснос­ти. Принят целый ряд важнейших законодательных и подзаконных актов, в числе которых законы «О национальной безопасности», «О специальных государственных органах», «О контрразведывательной деятельности», «О Государственной границе», «О противодействии терроризму», «О государственных секретах». 15 лет назад Глава государства посетил КНБ и уже тогда четко обозначил свое видение и приоритеты, вокруг которых должна строиться работа спецслужбы. Время показало, что они актуальны и поныне. Елбасы подчерк­нул: «По мере возможности мы оснащали вас необходимым оборудованием, укомплектовывали высококвалифицированными кадрами. Всем нам приходилось учиться новым условиям, новым понятиям. Все мы вышли «из одной шинели» – были традиции, все это пригодилось, но эти понятия пришлось менять. Непросто было сотрудникам комитета. Я уделил особое внимание соз­данию правовой базы, которая регламентирует деятельность казахстанских спецслужб. Органы национальной безопасности совместно с другими правоохранительными структурами надеж­но обеспечивали верховенство закона, защиту интересов личности, общества и государства. В этом – коренное отличие КНБ нового, независимого Казахстана. Сегодня вы призваны решать самые сложные государственные задачи, а их перед органами безо­пасности стоит немало. Время выдвигает новые вызовы, угрозы, на которые спецслужба должна адекватно реагировать». Строя новую государственность, Елбасы очень четко видел и понимал функциональную роль спецслужбы как одного из важнейших инструментов реализации государственной политики, помогал синтезировать лучший международный опыт. Поэтому сегодня КНБ имеет правовую платформу, детально регламентирующую все аспекты его работы и позволяющую эффективно решать поставленные задачи. Реализуются государственные программы в сфере обеспечения национальной безопасности, важнейшая из которых – Государственная программа по борьбе с терроризмом и религиозным экстремизмом. Усилия органов КНБ также сосредоточены на реализации установок Президента, озвученных им в ежегодных Посланиях народу Казахстана и других программных документах. Благодаря мудрой политике и выверенным действиям Елбасы за четверть века заинтересованным силам не удалось «раскачать лодку» и повлиять на выбранный Казахстаном курс поступательного демократического и экономичес­кого развития. В русле его стратегии КНБ совместно с другими государственными органами обеспечиваются внут­риполитическая стабильность, межнациональное и межконфессиональное согласие. Сегодня Казахстан и органы КНБ впервые столкнулись с такими явлениями, как международный терроризм и религиозный экстремизм. Мы получили тяжелейшие уроки, заплатив за них жизнями наших товарищей. Тогда Президент поставил конкретную задачу – защитить казахстанцев от этих угроз. В сжатые сроки органам КНБ удалось сделать правильные выводы и взять ситуацию под контроль. Были сорваны попытки создания в стране террористической инфраструктуры, на стадии подготовки пресечен ряд терактов. Только за истекшие 10 лет Службой антитеррора КНБ предотвращено около 100 насильственных акций террористического характера. Нейтрализованы устремления к Казахстану со стороны международных террористических организаций. Проведены уникальные по сложности операции – ликвидация структур «Жамаата моджахедов Центральной Азии», «Джунд-аль-Халифат», «Хизб-ут-Тахрир» и других. Совместно с партнерскими спецслужбами разысканы и экстрадированы десятки террористов и экстремистов. Огромный вклад в успех этих операций внесли сотрудники Службы специального назначения «А», которые провели более 160 антитеррористических и оперативно-боевых мероприятий. Многие из них за мужество и героизм были удостоены государственных наград, некоторые, к сожалению, посмертно. Сейчас Служба спецназначения «А» представляет собой высокопрофессиональное подразделение, оснащенное самыми современными образцами вооружения, экипировки и техники. Ее бойцы – элита спецназа, которой по силам круглосуточно решать самые сложные боевые задачи. Это особо подчеркнул Глава государства во время своего посещения службы в декабре 2016 года, где он тепло общался с личным составом и ознакомился с материально-технической базой под­разделения. Учитывая рост угрозы терроризма, двенадцать лет назад распоряжением Президента был создан межведомственный ­Антитеррористический центр Республики Казахстан. Время показало дальновидность Елбасы­ и абсолютную правильность этого шага. Сегодня с позиций АТЦ РК выстроена общегосударственная система противодействия терроризму и координация дея­тельности государственных и местных исполнительных органов, совершенствуется правовое, организационное и материально-техническое обеспечение данной работы. Под эгидой АТЦ реализованы 3 государственные программы борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом, действуют антитеррористические комиссии и оперативные штабы, проводятся совместные учения и тренировки. Усилена профилактика терроризма и экстремизма, создан Объединенный банк данных государственных органов. Наработан бесценный опыт обеспечения безопасности крупных общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий. В их числе саммиты ОБСЕ, СНГ и ШОС, Съезд мировых религий, Азиада и Универсиада. Сегодня, по поручению Главы государства, с позиций АТЦ проводится работа по обеспечению безопасности Международной выставки «ЭКСПО-2017». Наши сотрудники гордятся тем, что на недавней встрече в Акорде ­Нурсултан Абишевич в числе других ведомств поблагодарил органы КНБ за эффективное обеспечение безопасности церемонии открытия ЭКСПО. «Хочу объявить благодарность всей полицейской службе страны, Комитету национальной безопас­ности, Службе внешней разведки «Сырбар» и другим органам, которые обеспечивали безопас­ность на церемонии открытия ЭКСПО-2017 с участием большого количества глав государств и других гостей. Мы провели открытие организованно», – сказал Президент Казахстана. Доверие окрыляет. Но для нас не менее важно и другое – мы работаем в команде политика с огромным авторитетом и умением действовать рационально и решительно. Поэтому органами КНБ на постоянной основе обеспечивалось информирование Президента и инстанций о возможных угрозах национальным интересам. Добывались важные сведения, ставшие основой для принятия руководством страны выверенных политических решений. За прошедшие 25 лет наши контрразведчики наработали такой опыт и навыки. Была выстроена собственная система защиты государственных секретов, противодействия разведывательно-подрывной деятельности и незаконному вмешательству во внутренние дела Казахстана. Сорван ряд попыток инициативного шпионажа, а также планы отдельных зарубежных спецслужб и организаций по проникновению в государственные органы и получению доступа к секретной информации. Достоянием истории стали блес­тящие операции контрразведки «Сапфир» и «Виктория». И не случайно в 2007 году Президент США Дж. Буш сказал: «В истории США еще не было лучшего партнера в деле ядерного нерас­пространения, чем Казахстан». Региональное лидерство и активная позиция Казахстана в решении проблем глобальной безопасности нацеливает сотрудников КНБ принимать превентивные меры, призванные поставить заслон негативному внешнему воздействию на нашу страну и дискредитации инициа­тив республики. Как и у каждой спецслужбы, перед КНБ стоит задача своевременно выявлять потенциальные угрозы и конфликты, прогнозировать возможные последствия для упреждения негативных сценариев. Кризисные явления в мировой экономике несут риски стагнации бизнеса, сокращения инвестиций, снижения благосостояния населения. Поэтому органы национальной безопасности обеспечивают сопровождение реформ Главы государства, выявляют факторы, способствующие нанесению ущерба экономическим интересам страны, включая искусственно создаваемые административные барьеры. В нынешних условиях обществу важно понять, что все меры, принимаемые на государственном уровне, направлены на повышение благосостоя­ния нации. Мировой прогресс ведет к активному появлению и применению новых технологий и отраслей. Мы стоим на пороге глобальной промышленной революции. Казахстан должен быть готов к новым реалиям. Искусственный интеллект и автоматизация, биоинженерия и другие прорывные проекты в ближайшие 10–15 лет значительно изменят структуру экономики, рынок труда, системы образования и социального обеспечения. По некоторым оценкам, в ближайшие годы от 10 до 40% различных специальностей попросту перестанут существовать, что вызовет массовую безработицу. Этот тревожный прогноз требует надежной защиты экономического потенциала страны, конкретных мер по ограждению государственных программ и инвестиционных проектов от прес­тупных посягательств. Пример этому – ряд резонансных уголовных дел и предотвращение Службой экономической безопас­ности КНБ только за последние пять лет ущерба на сумму свыше 2,4 трлн тенге, а также возврат государству более 80 млрд тенге. Нанесены серьезные удары по транснациональной организованной преступности и международному наркобизнесу. Проведенными КНБ операциями, в том числе совместно с инопартнерами, было ликвидировано 120 международных наркогруппировок, из незаконного оборота изъято более 400 тонн наркотиков. В 2013–2015 годах во взаимодействии со спецслужбами стран СНГ и правоохранительными органами республики была проведена единовременная операция по нейтрализации лидеров транс­национального преступного сообщества «Братский круг». По итогам расследования 90 уголовных дел впервые в практике стран СНГ осуждены 59 фигурантов. Мы видим, как динамично меняются формы и методы работы спецслужб. КНБ Казахстана тоже перестраивается, чтобы соответствовать вызовам времени. Это – современные средства защиты информации, интернет-технологии, анализ больших объемов данных, проведение форсайт-исследований и долго­срочного прогнозирования, обмен опытом и применение достижений лучших зарубежных спецслужб. Мы должны уметь моделировать различные решения и в упреждающем режиме выявлять риски, которые могут нанести ущерб национальным интересам. Время требует адаптации и к стремительной виртуали­зации социальных отношений. Негативные тренды, такие как «арабская весна» и другие, имеют возможность молниеносно распространяться по всему миру и в считанные часы дестабилизировать ситуацию. Поэтому не случайно в Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» Елбасы еще раз акцентировал внимание на том, что «состояние безопасности становится мерилом сильного и дееспособного государства». Среди новых глобальных угроз, с которыми неизбежно столкнется наша страна, Президент особо выделил киберпреступность и поручил Правительству и КНБ принять меры по созданию системы «Киберщит Казахстана». Этой же теме было посвящено заседание Совета безо­пасности, которое состоялось 11 июля текущего года. Елбасы также обратил внимание на последствия деструктивной деятельности террористических группировок в стране и мире, подчеркнул необходимость выстраивания эффективной работы по противодействию им. Надо сказать, что это только часть масштабных поручений и установок Главы государства в сфере обеспечения национальной безопасности. Особым предметом внимания Президента постоянно являются вопросы обустройства границы и совершенствования деятельности Пограничной службы КНБ. По его инициативе принята и реализуется соответствующая среднесрочная государственная программа, в которую включены все аспекты обеспечения охраны границы, внедрения современных систем контроля и вооружения, авиа- и морской техники, развития инфраструктуры пограничных застав и отрядов, в том числе приграничных населенных пунк­тов. Благодаря данной программе только за последние 2 года были введены в эксплуатацию 15 погранзастав, начато строительство еще 7 современных комплексов. Морской и авиапарк Погранслужбы пополнился 2 современными кораблями, 6 вертолетами и 1 самолетом. Последовательно решаются социально-бытовые проблемы пограничников. Ярким примером этому является недавнее решение Елбасы о повышении денежного содержания военнослужащим ПС КНБ. Эти меры укрепляют уверенность и боевой дух воинов-пограничников, способствуют повышению авторитета и имиджа Пограничной службы. Попасть служить в пограничные войска снова становится мечтой многих молодых людей. Какой бы совершенной ни была любая система, успех начатого дела решают люди, работающие в ней. И можно с уверенностью констатировать – нами восстановлена элитарность и престижность службы в КНБ. За годы независимости в работе органов национальной безопасности сложились свои уникальные принципы и ценности. Они основаны на преданности Родине, служении долгу, народу и Президенту Казахстана, профессионализме и командной работе. Это основной стержень, характеризующий и пронизывающий профессию сотрудника Комитета национальной безопасности. Мы гордимся своей 25-летней историей и накопленными традициями. В своей статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» Елбасы написал: «На наших глазах мир начинает новый, во многом неясный, исторический цикл. Занять место в передовой группе, сохраняя прежнюю модель сознания и мышления, невозможно. Поэтому важно сконцентрироваться, изменить себя и через адаптацию к меняющимся условиям взять лучшее из того, что несет в себе новая эпоха». В складывающихся условиях меж­дународной обстановки КНБ продолжает работу по модернизации и ребрендингу ведомства. Время ставит перед страной новые вызовы, требует от ее главной спецслужбы большей бдитель­ности, мобиль­ности, технической оснащенности и нестандартных решений. Мы уже научились дейст­вовать на упреждение, и сегодня можно сказать, что органам КНБ по плечу решать самые сложные задачи. К этому нас обязывало и обязывает доверие народа и Президента Казахстана. В день 25-летнего юбилея поздрав­ляю весь личный состав и ветеранов органов национальной безопасности с профессио­нальным праздником.

Источник: http://kazislam.kz/ru